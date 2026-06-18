Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gustavo Ratto apuesta por una propuesta que combina elementos contemporáneos con la esencia de la tunantada, una de las expresiones culturales más representativas de Jauja.
Gustavo Ratto apuesta por una propuesta que combina elementos contemporáneos con la esencia de la tunantada, una de las expresiones culturales más representativas de Jauja.
Por Ángel Navarro Quevedo

Un videoclip suyo está cerca de alcanzar los cuatro millones de reproducciones. Otro superó el millón en pocos meses. Mientras prepara una nueva gira por Europa y trabaja en cinco canciones inéditas, Gustavo Ratto sigue defendiendo una idea que, para él, no admite concesiones: la música andina puede dialogar con la modernidad sin dejar de ser ella misma.

VIDEO RECOMENDADO

Pelo Madueño lanza convocatoria para jóvenes talentos de la música. (Fuente: Difusión)
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.