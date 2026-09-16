Tras varios años de ausencia, el dúo mexicano Ha*Ash, integrado por las hermanas Hanna y Ashley, se presentará el 6 de marzo de 2026 en el Jardín de la Cerveza de Arequipa como parte de su gira internacional ‘No me hablen de amor’.
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