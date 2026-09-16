Tras varios años de ausencia, el dúo mexicano Ha*Ash, integrado por las hermanas Hanna y Ashley, se presentará el 6 de marzo de 2026 en el Jardín de la Cerveza de Arequipa como parte de su gira internacional ‘No me hablen de amor’.

El show musical contempla un despliegue de producción renovado donde la agrupación interpretará sus principales temas como “Lo aprendí de ti”, “Perdón, perdón”, “Te dejo en libertad” y “100 años”.

Además del espectáculo en Perú, el recorrido de las cantantes incluye presentaciones en diversos países de la región entre los que destacan Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Argentina y Uruguay.

En relación a las entradas, los clientes de Interbank accederán a un 15 % de descuento durante la preventa en Teleticket, programada para el viernes 18 y sábado 19 de septiembre. Finalizada esta etapa, se iniciará la venta a precio regular para el público general.

La vigencia del dueto en plataformas digitales se refleja en el impacto de “Te apuesto”, sencillo que rebasó las 60 millones de vistas en YouTube antes de su retorno a los escenarios locales.

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