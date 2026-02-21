Por Alfonso Rivadeneyra García

A Dayana Cordova (27) y Astrid Cordova (24) las separan 557 kilómetros de distancia; la primera vive en Lima, la segunda en Trujillo. Pero hay algo que las une y no me refiero solo al apellido (no son familia): el interés por BTS, la boyband más popular del mundo que este 2026 empezará una gira global donde Perú será escenario, con dos conciertos para octubre próximo. La primera vez de este grupo de K-Pop en Lima promete movilizar personas como solo pocos artistas han hecho. Piensen en los Jonas Brothers durante sus visitas del 2009 y 2010; ahora multipliquen esa expectativa por diez.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Habla el club de fans de BTS más grande del Perú: cómo el grupo se ganó a la juventud, los shows en Lima, la reventa y más
Música

Habla el club de fans de BTS más grande del Perú: cómo el grupo se ganó a la juventud, los shows en Lima, la reventa y más

Alessia y Vambina lanzan nuevo tema en cumbia “Sigo sigo”
Música

Alessia y Vambina lanzan nuevo tema en cumbia “Sigo sigo”

Carnaval del Brasil en Lima: ¿Cómo la samba, el axé y todos los ritmos brasileños se han vuelto una moda de todo el año?
Luces

Carnaval del Brasil en Lima: ¿Cómo la samba, el axé y todos los ritmos brasileños se han vuelto una moda de todo el año?

“Tener este reconocimiento da más ganas de seguir creando”: una conversación con los ganadores históricos de los Premios Luces
Cine

“Tener este reconocimiento da más ganas de seguir creando”: una conversación con los ganadores históricos de los Premios Luces