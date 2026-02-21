Habla el club de fans de BTS más grande del Perú: cómo el grupo se ganó a la juventud, los shows en Lima, la reventa y más

A Dayana Cordova (27) y Astrid Cordova (24) las separan 557 kilómetros de distancia; la primera vive en Lima, la segunda en Trujillo. Pero hay algo que las une y no me refiero solo al apellido (no son familia): el interés por BTS, la boyband más popular del mundo que este 2026 empezará una gira global donde Perú será escenario, con dos conciertos para octubre próximo. La primera vez de este grupo de K-Pop en Lima promete movilizar personas como solo pocos artistas han hecho. Piensen en los Jonas Brothers durante sus visitas del 2009 y 2010; ahora multipliquen esa expectativa por diez.

Contacto con ellas ocurrió tras un mensaje directo a la cuenta Instagram BTS Perú Fanclub, el grupo más organizado del país. La banda llegó a sus vidas en un momento formativo: todavía estaban en el colegio. De escuchar la música pasaron a reuniones presenciales y luego a crear contenido para redes sociales, entre otras cosas. En Lima u otras provincias, las fans siempre colaboran con el club, que se inscribe dentro del llamado ARMY (‘ejército’ en inglés), colectivo mundial de seguidoras de J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga y V, los siete miembros del conjunto.

El hechizo de los siete

Ellas podrían haberse hecho fans de cualquier artista, pero eligieron a un grupo surcoreano. ¿Por qué? “Tocan muchos temas relacionados a la psicología, acerca de cómo uno se percibe, de las virtudes y defectos, y cómo uno, a pesar de sus errores, tiene que aprender de ellos, pero a su vez aceptarse a sí mismo”, dice Dayana. En esa línea, su compañera se sintió atraída por cómo BTS le canta a la autoestima, a diferencia de otros músicos.

“Varios artistas tocan sobre el amor, el desamor o cosas triviales. Pero muy pocas veces escuchas artistas que hablen de temas como la autoestima, la presión social, un montón de otros temas psicológicos. Muchas veces hay el estigma de ‘no podemos hablar de ese tipo de cosas porque suena raro’, y entonces ellos tocan esos temas que te hacen reflexionar, entenderte más. Creo que eso es lo que me atrapó”, sostuvo.

Podría decirse que la popularidad de BTS surgió por una necesidad no cubierta por otros músicos pop. No obstante, también hay que considerar la empatía que se desarrolló entre los chicos y su audiencia. Las entrevistadas, como fans que son, destacan que los siete hayan salido de una agencia pequeña y al borde de la bancarrota como lo fue Big Hit (ahora el gigante Hybe) y que de manera progresiva construyeron su fama, pero también una relación estrecha con sus seguidoras.

“Dynamite”, una de las últimas canciones de BTS hasta antes de la suspensión de actividades por el servicio militar de sus artistas.

Ante todo, la seguridad

Con el anuncio de los dos conciertos de BTS en Lima aparecieron publicaciones en redes sociales donde personas intentaron aprovecharse de las fans, particularmente menores de edad. Las representantes de BTS Perú Fanclub dijeron estar al tanto de la reventa, estafas y “ofrecimientos sexuales a cambio de una entrada o dinero”, propuestas difundidas en Facebook y condenadas públicamente por el Ministerio de la Mujer. De manera colectiva, el club de fans peruano contribuye a informar a las menores de edad para que estén alerta del peligro.

“Estamos trabajando un llamado a la calma. Hemos sacado que ARMY dice no, en la cual estamos invitando a compartir estas tres oraciones: ‘ARMY dice no a la reventa, no a la explotación sexual y no a todas estas actividades que en realidad pueden perjudicar de manera íntegra como monetaria”, dijo Dayana Cordova. Por lo pronto no hay precio de entradas para Perú, tampoco se conoce en qué local serán los shows y cuándo empezará la venta. Las fans peruanas aconsejan hacerle caso solo a las fuentes oficiales; esto es las redes sociales verificadas de BTS y su página web.

Finalmente, las fans se refirieron al caso de México, donde ARMY asegura que la tiquetera dio prioridad en la venta de entradas a revendedores, perjudicando a las verdaderas fans. “[Queremos] alertar y decirle a Indecopi, ojo con lo que está pasando en México”, sostuvo Astrid. “Hacemos un llamado a que, por favor, todo pueda realizarse de la mejor manera y todos tengan la oportunidad de poder intentar tener sus entradas. Nosotros también; todos literalmente vamos a entrar ese día y tratar de conseguir nuestras entradas. Si se puede, pues a buena hora y si no, son cosas que pasan. Pero tener la misma oportunidad es lo único que se pide”, sentenció Dayana.