“Hablar de Perú afuera implica responsabilidad y orgullo. Cada interacción o canción refleja de dónde venimos”

En el corazón de Queens, New York, cajones y guitarras tocan música criolla al compás de Araceli Poma. El espacio es su sala, que a veces se convierte en una peña. Entre risas, canciones de Lucha Reyes y recuerdos de la tierra que dejó atrás, fue germinando la idea de un nuevo disco. Ese espacio de encuentro con amigos y músicos se convirtió en un laboratorio musical, un espacio donde la tradición y la memoria cultural se encontraban a su futuro proyecto que saldrá antes de fin de año.

“Ahora que radico fuera, este proceso fue otra manera de ver las cosas, de sentir la peruanidad, porque es sentirse peruano aunque no estés en casa, es sentirse lejano, pero al mismo tiempo cercano, porque más que un territorio, es un sentimiento”, comenta Poma, quien hace unos años decidió radicarse en Estados Unidos para continuar su carrera artística y difundir la cultura peruana en el extranjero.

Desde su casa en Queens, Araceli Poma convierte cada reunión musical en una celebración de la peruanidad y la memoria colectiva. (Foto: Cortesía Araceli Poma)

El nuevo disco, todavía sin nombre oficial, se encuentra en fase de postproducción y combina lo tradicional con arreglos más comerciales y cantados. Cada tema es una reinterpretación de aquellas experiencias, donde la voz de Poma se entrelaza con el cajón, la guitarra y otros instrumentos que acompañan la sonoridad original desde una perspectiva contemporánea.

“Vengo de un lugar tradicional donde se hacía música criolla exquisita y no necesariamente cantabas lo más tradicional. Y esto me ha dado otra mirada, y por eso decidí hacer este álbum”, explica la artista.

Mostrar lo peruano

Más allá de la música, Araceli Poma se ha consolidado como gestora cultural y embajadora de la peruanidad en Estados Unidos. Desde su peña en Queens hasta proyectos como Afro-Andean Funk, ha creado espacios donde la música y la identidad se preservan y se expanden. “La peña me ha permitido conocer a la comunidad peruana en Nueva York y ver cómo viven su migración, cómo transmiten la cultura a sus hijos y cómo se emocionan al reconectar con sus raíces”, relata.

Cada encuentro se convierte en un punto de conexión entre generaciones: niños que descubren los ritmos de su tierra, jóvenes que aprenden danzas tradicionales y adultos que rememoran los sonidos que los acompañaron desde la infancia. La peña, que reúne al entorno cercano -y algún que otro interesado en la música criolla-, funciona como un espacio de reencuentro con las raíces, donde Poma encuentra la inspiración para sus composiciones.

El estadounidense Matt Geraghty y la peruana Araceli Poma conforman Afro-Andean Funk, nominados al Grammy Latino por su disco "The Sacread Leaf". (Foto: Afro-Andean Funk)

El impacto de Poma trasciende las fronteras del vecindario. Fue reconocida con dos nominaciones al Latin Grammy y destacada por Forbes como una de las 50 personas más creativas del Perú. Su trabajo no se limita al escenario; promueve activamente el idioma quechua, produce documentales musicales y visibiliza culturas afro-andinas que corren riesgo de desaparecer. Como líder de Afro-Andean Funk, fusiona funk, electrónica y ritmos andinos, llevando la riqueza sonora de su tierra a audiencias globales y mostrando que la música peruana puede dialogar con estilos contemporáneos sin perder su esencia.

Su trabajo se ha convertido en un puente entre el Perú que dejó y el que sigue construyendo a través de la música. No se trata solo de interpretar canciones, sino de sostener una herencia viva, de reinventar la tradición sin perder su raíz. Y es que la música solo es el punto de partida para su verdadera misión: mantener viva la peruanidad afuera. “Hablar de Perú afuera implica responsabilidad y orgullo. Cada interacción o canción refleja quiénes somos y de dónde venimos”, concluye.