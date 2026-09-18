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Resumen

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Tomás Suárez Vértiz construye su propio camino en la música con nuevas canciones y un disco en proceso. (Foto: Alfredo Rodríguez)
Tomás Suárez Vértiz construye su propio camino en la música con nuevas canciones y un disco en proceso. (Foto: Alfredo Rodríguez)
Por Sonia del Águila

Tomás Suárez-Vértiz lleva un apellido que abre puertas, pero también despierta expectativas. Cada vez que sube a un escenario, la comparación aparece. Está en el parecido físico con su padre, en las canciones que el público todavía le pide y en quienes esperan encontrar en su voz algo de Pedro. Él no intenta escapar de eso. Tampoco quiere vivir únicamente allí.

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