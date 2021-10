Rod Blur (Rodrigo Pinedo), músico que lleva seis discos publicados navegando entre el art rock, darkwave, experimental e industrial, ofrecerá un concierto virtual el 31 de octubre. “Regenerator” es el nombre del show gratuito que se transmitirá por You Tube, y su forma de invitar a todos los amantes de la música a celebrar Halloween de forma distinta.

En el recital, el cantautor interpretará canciones de todos sus discos, desde el primero, “The Life and Death of Delta Hauser and The Zombies from the Sun”, hasta “Levitation is my Magick Trick”. La cita es a las 7 p.m. en su cuenta RodBlur1.

“Este concierto es un reencuentro con la música y qué mejor en una fecha tan especial para mi como lo es Halloween”, dice Rod Blur. “Desde muy chico me llamó la atención esta celebración porque rinde un culto a lo oscuro, un lugar en donde me siento cómodo. Será un momento especial, ya estaremos juntos con los músicos que me han acompañado durante mi ruta”.

En esta presentación -dirigida por Fence Image Studio- se podrá ver a la banda completa conformada por Rod Blur en guitarra rítmica y voz, Walter López en guitarra principal, Gustavo Mego en bajo y sintetizador, y Renzo Pacheco en la batería electrónica.

