La banda sueca de power metal HammerFall anunció su regreso a Lima como parte de su gira mundial “Freedom World Crusade – South America 2025”, que se realizará el domingo 16 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones de Barranco.

Con una trayectoria de más de 25 años, el grupo, formada a mediados de los 90 en Gotemburgo, se consolidó como una de las agrupaciones más influyentes del metal europeo y ha publicado 13 álbumes de estudio.

El concierto incluirá canciones de su más reciente álbum, 'Avenge The Fallen’, así como una selección de sus temas más reconocidos, contando con la participación de la banda peruana Hyena como telonera .

Con su álbum debut 'About Rock and Roll’, Hyena ha realizado más de 100 conciertos en 63 ciudades a nivel mundial. Las entradas para el concierto ya están disponibles en Joinnus.

La producción de este evento busca ofrecer una experiencia inmersiva para los fans, con un despliegue de luces, sonido y escenografía que hará vibrar cada rincón del recinto.