Un par de años antes de que Handa se convirtiera en la deslumbrante “chica naranja” que es hoy, Eva Bustamante estaba en un consultorio psiquiátrico para tratar una depresión y ansiedad que la consumía. Ser madre adolescente de dos hijos la había llevado a olvidar su gran pasión: la música. Ella solo podía concentrarse en vivir el día a día y mantener su trabajo como oficinista para cuidar de su familia.

Pero su llama creativa se negaba a apagarse y, finalmente, esa crisis emocional la llevó a buscar ayuda en la persona menos esperada: un productor musical. “Así empezó Handa, después de un cuadro de depresión. Fui a mi amigo productor y le dije que lo necesitaba porque estaba en un pozo muy hondo y necesitaba salir haciendo música. Quien soy ahora es gracias a que tomé la decisión de salir a perseguir mis sueños”.

Pese a que desde niña el canto lírico y el rock fueron sus géneros predilectos (el cabello naranja está inspirado en la vocalista de Paramore, Hayley Williams), la artista se decidió por incursionar en el género urbano. En aquel momento las mujeres estaban introduciéndose poco a poco en esta industria, y Handa vio la oportunidad de surgir tomando como inspiración a una aún poco conocida, Karol G. Y como dicha artista, tiene una posición clara contra los tabúes, lo cual se refleja en su música. “Es necesario que las mujeres se quiten de encima los tabús sexuales. Eso no debe ocurrir, porque yo creo que la mujer tiene la misma libertad sexual que un hombre. Si una mujer quiere hacer de su vida un carnaval es su problema, no tiene por qué ser juzgada o limitada”, nos dice.

A partir de ahí, su carrera no ha parado de crecer. Con su tío como hada madrina musical, logró viajar a Colombia a grabar algunos de sus primeros sencillos y fue ahí cuando Vanessa Jester (exejecutiva de Warner Music) la fichó en su sello discográfico de Miami, OwnIT Entertainment. Ahora, su mirada está en la internalización, logrando exitosas colaboraciones como “La Manzana”, junto a los reconocidos dominicanos del dembow, Cherry Scom y El Gran Memin. En conversación con El Comercio, explica cómo su resiliencia la ha llevado a donde está, convirtiéndose en una representante del Perú en el extranjero.

— Contaste que antes de tu carrera artística trabajas como redactora en una oficina, ¿Cómo fue la transición de las comunicaciones a la música?

Yo postulé a dos universidades: A la USIL en Comunicaciones y a la UPC en Música. Ingresé a ambas, pero mis padres me decían que no querían que “me muera de hambre”, y me pidieron que estudie una carrera profesional. Y así fue, dentro de todo fui juiciosa porque creo que siempre es bueno estudiar, no necesariamente para dedicarte a eso, sino para culturizarte, aprender cosas y abrir tu mente. A mí las comunicaciones me han servido muchísimo para mi carrera, como la producción de vídeos, notas de prensa y otras cosas que aprendí.

— Y al empezar desde cero, ¿Cómo fue que lograste ir a Colombia para grabar tus primeras canciones?

Llegó esta oportunidad porque yo creo que Diosito quería que siga persiguiendo mis sueños. Me di cuenta que en Perú es complicado tener una plaza, entonces decidí irme al extranjero a trabajar en mi sueño con productores que tienen un poco más experiencia en la industria, para aprender de la gente de allá y poder traer eso a mi país. Todo eso fue gracias a que recibí una inversión de Perú para meterle más empuje a mi carrera. Esta es la fase donde la empresa de Miami se fijó en mí, porque empecé a hacer más promociones.

Recientemente firmada por el sello discográfico OwnIT Entertainment, Handa apuesta por su versatilidad para convertirse en una de las impulsoras de la nueva generación del género urbano. / Press Management & Booking

— He visto que has brindado entrevistas justamente en Colombia, también en Argentina, República Dominicana, etc. ¿Por qué empezar desde el extranjero y no en el Perú?

En realidad, eso fue una estrategia. Empezar por Perú es muy complicado, ya que nosotros los peruanos somos muy exigentes y a veces necesitamos ver que los artistas estén destacando primero afuera. Creo que somos muy orgullosos, y queremos ver que alguien esté dando la talla afuera para poder ganarse el respeto y el corazón de los peruanos. Entonces hice prensa en varios países, la última parada fue en Perú para demostrarles a todos aquí que estamos haciendo las cosas bien.

"Mi objetivo, a aparte de que Handa logre sus sueños individuales, es que mi Perú represente en el género urbano". Handa, cantante peruana

— ¿Es muy complicado iniciar una carrera musical en Perú?

Sí, yo creo que es muy complicado porque normalmente la gente te ve y dice: “¿Y esta quién es?” o “¡Uy! Otra que quiere ser cantante”. Yo creo que nosotros tenemos la costumbre de juzgar a las personas sin saber qué es lo que han pasado o qué es lo que han vivido. Y de una u otra forma, necesitamos pruebas para ver que las personas estén haciendo las cosas correctas y así apoyarlos. Talento aquí hay muchísimo, pero falta difusión, falta que Perú pueda exportar eso al mundo, así como lo hemos hecho con la salsa y la cumbia; el género urbano también necesita ese empuje.

— En estos otros países de Latinoamérica has recibido mucho cariño de parte del público, ¿Crees que en algún momento también contarás el apoyo de los peruanos?

Mucha gente me dice que no tenga esperanzas, pero yo creo que sí. Yo tengo la idea de salir al extranjero, pero no para quedarme allá, aunque sé que sí puedo posicionarme en México, Argentina o Estados Unidos, lograr hacer mi carrera musical y cumplir mis objetivos. Pero realmente hay tanto talento aquí en Perú que yo necesito apoyar y sacar detrás de mí a toda la camada que hay aquí. Mi objetivo, a aparte de que Handa logre sus sueños individuales, es que mi Perú represente en el género urbano. Yo lo tengo como una meta planteada, yo espero salir adelante, pero para que salgamos todos, sino no podemos hacer industria, eso lo hacemos en grupo, no lo puede hacer uno.

— ¿Qué crees que sucede en Perú que hace que la industria del género urbano no pueda desarrollarse?

Creo que si acá hiciésemos una fuerte industria musical en el género urbano, eso beneficiaría a todos: artistas, productores de eventos, inversionistas. En Perú nadie conoce cómo se mueve esta escena musical, cómo beneficia a los involucrados, ni el dinero que se puede obtener. Aquí muchos lo ven como un hobby, hacen colaboraciones con amigos y puede que creen un “temón”, pero si tuvieran los conocimientos adecuados y los medios de difusión de su lado, podría pegar de verdad. Pero las cosas se deben hacer formales, como cualquier negocio o cualquier empresa. Cuando la gente sepa respetar su trabajo, cuando los artistas dejen de pagar para entrar a [cantar en] conciertos, sino empezar a cobrar, ahí formaremos industria. Incluso los cantantes que están en la combi te cobran por cantar. Si no lo haces, luego se acostumbran, y cuando vas a un evento y les dices cuánto vas a cobrar, el promotor o el productor te dice: “Pero fulanito no me cobra”. Eso hace que nosotros no tengamos el valor que necesitamos tener.

— Volviendo nuevamente a tu carrera, ¿Cómo fue que te ficharon desde la discográfica en Miami?

Gracias a Dios, antes de esta firma de Estados Unidos, un familiar [su tío] decidió apostar en mí y ayudarme a surgir. Si bien no hice cosas gigantes, de la talla de grandes artistas, comencé a hacer pequeñas cosas más profesionales. En ese momento la disquera se había dado cuenta que aquí faltaba un talento peruano que sobresalga y como una cuestión de suerte, me vio y me habló. Vanessa Jester de OwnIT Entertainment tenía el sueño de hacer su empresa de música y darle a los artistas eso que falta mucho ahora, darles el control de sus carreras artísticas.

Handa, la chica naranja, ha cosechado popularidad en TikTok con su último sencillo "La Manzana", junto a El Cherry Scom y Gran Memin. / Kevin Márquez

— Y bueno, después de este largo proceso, ¿cómo se realizó la colaboración con Cherry Scom y El Gran Memin para sacar tu última canción “La Manzana”?

Esa es una canción que yo no pensé grabar jamás en mi vida, nunca me vi haciendo un dembow. Yo me estaba yendo a República Dominicana para grabar dos canciones que recién iban a salir, sin embargo, mi vuelo se canceló cuando estaba en Barranquilla. Ahí conocí a un taxista que casualmente conocía a un productor de reggaetón, me mostró algunas canciones y eran muy buenas. Él se ofreció a llevarle al estudio de este amigo y cuando lo conocí y supo a dónde me dirigía, me dijo: “¿Cómo te vas a ir a República Dominicana sin un dembow?”. Ahí me contó sobre Cherry, El Alfa y los cantantes de allá y me convenció para hacer una canción en ese momento. Te juro que es el reto más grande de toda mi carrera, cantar un dembow no es fácil, me costó como unas cuatro o cinco horas, pero hice mi parte, la estructura y el beat. Pero cuando me despido del productor tuve la sensación de que la canción no debía salir porque le faltaba algo. Así me despedí, fui a República Dominicana y me regresé al Perú. Una semana después de haber llegado, me llama y me dice que Cherry se iba a montar al tema, y que también se iba a sumar Memin. Esa misma noche viajé hacia allá porque justamente Cherry se iba a día siguiente y debíamos terminar la canción antes.

— Fue una casualidad y ahora es una de tus canciones más exitosas. También se convirtió muy popular en TikTok, tiene su propio challenge.

Sí, aunque si te soy honesta, yo detesto las redes sociales. Para mí es la cosa más complicada de mi trabajo porque a mí me gusta vivir. Si voy a una reunión me gusta compartir, pero por mi carrera me veo obligada a grabar; si por mí fuera yo agarro mi celular y lo tiro lejos. Hacer tiktoks es súper complicado, sobre todo en los bailes, porque he tenido que adaptarme bastante. Yo siempre estoy en constante aprendizaje porque siempre hay que esforzarse. Así como las marcas ven puntos débiles en branding, yo vi que a mí me faltaba baile. Después de que acabé de grabar “La Manzana”, me metí a clases de twerk. Y ahora sí me sale mucho mejor.

— Finalmente, ¿tienes fecha para el lanzamiento oficial de tu primer álbum?

De hecho, me gustaría sacarlo ahora todo completo, pero vienen unas canciones buenísimas, el 26 de este mes estreno “Alcohol”, que es una canción que me representa. Yo creo que ese sencillo es la esencia de Handa, que hasta el sol de hoy no la había dado a conocer. Luego sale otra más y para inicios de 2023, como dice Bad Bunny, “empezaré el año bien cabrón” con el lanzamiento del álbum. Por el momento no estoy aceptando shows porque estoy muy concentrada en sacar los temas. Después a fin de mes, creo que podría hacer showcases.