El festival Happy Music Live, programado inicialmente para realizarse en el Estadio San Marcos, cambió de sede y ahora se llevará a cabo en el Estadio Nacional el viernes 4 de diciembre de 2026. Este evento reunirá por primera vez en un mismo escenario a Marc Anthony, Fonseca, Manuel Turizo y Kapo.

La producción del evento indicó que el cambio de locación responde al interés y la expectativa del público, que espera disfrutar de una experiencia musical con artistas de distintas generaciones y estilos.

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La organización informó que las entradas adquiridas para el Estadio San Marcos serán válidas para el Estadio Nacional. Por ello, quienes ya compraron sus boletos podrán asistir al espectáculo con los mismos tickets, sin necesidad de realizar una nueva compra.

El variado cartel de artistas propone una combinación de géneros que pondrá a cantar y bailar a los asistentes. Desde la energía de la salsa de Marc Anthony hasta el pop latino de Fonseca, pasando por los éxitos urbanos de Manuel Turizo y Kapo, el festival ofrecerá una propuesta diversa para los amantes de la música en español.

Marc Anthony es una de las grandes figuras de la salsa, mientras que Fonseca destaca por fusionar el pop con sonidos colombianos. Por su parte, Manuel Turizo y Kapo representan la fuerza de la música urbana actual.

Las entradas para Happy Music Live se encuentran disponibles a través de Ticketmaster. El festival, producido por F&M Entertainment, busca reunir en una sola noche diferentes expresiones de la música latina y celebrar el poder de las canciones para conectar a públicos de distintas edades.

El festival Happy Music Live, programado inicialmente para realizarse en el Estadio San Marcos, cambió de sede y ahora se llevará a cabo en el Estadio Nacional el 4 de diciembre. (Foto: Instagram / @fym.entertainmentpe)

El evento musical se realizará este 4 de diciembre en el Estadio Nacional. Con cuatro artistas de gran popularidad y un repertorio que promete despertar emociones. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.