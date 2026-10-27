El festival Happy Music Live, programado inicialmente para realizarse en el Estadio San Marcos, cambió de sede y ahora se llevará a cabo en el Estadio Nacional el 4 de diciembre. (Foto: Instagram / @fym.entertainmentpe)
El festival Happy Music Live, programado inicialmente para realizarse en el Estadio San Marcos, cambió de sede y ahora se llevará a cabo en el Estadio Nacional el 4 de diciembre. (Foto: Instagram / @fym.entertainmentpe)
Por Redacción EC

El festival Happy Music Live, programado inicialmente para realizarse en el Estadio San Marcos, cambió de sede y ahora se llevará a cabo en el Estadio Nacional el viernes 4 de diciembre de 2026. Este evento reunirá por primera vez en un mismo escenario a Marc Anthony, Fonseca, Manuel Turizo y Kapo.

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