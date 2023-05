Han pasado 20 años desde el lanzamiento de “Dead Letters”, el álbum de la banda finlandesa de rock gótico The Rasmus, que los internacionalizó y los convirtió en un ícono popular gracias al éxito del tema “In The Shadows”. Ahora, tras casi cuatro años desde su primera visita, The Rasmus regresa a Perú con la intención de seguir haciendo lo que más les gusta: música. “Realmente disfrutamos mucho lo que hacemos y esperamos poder seguir haciendo música hasta que nos muramos de vejez en un escenario. En mi caso, no tengo ganas de hacer nada más”, comenta Lauri Ylönen en una entrevista con El Comercio.

Y no es para menos, pues a un año de su 30 aniversario, la banda aún mantiene su discografía fresca, como lo demuestra su décimo álbum de estudio lanzado en 2022, “Rise”. Durante la grabación del disco, el guitarrista principal Pauli Rantasalmi decidió tomarse un descanso de la escena musical, siendo reemplazado por Emili “Emppu” Suhonen, quien actualmente acompaña a la banda en su gira “Live and Never Die”. Esta pérdida no fue algo súbito, ya que Rantasalmi, miembro fundador junto con Ylonen, tenía la idea de tomarse un tiempo fuera de la banda. Desde 1994, The Rasmus ha mantenido una producción musical constante, lo que los ha llevado a ser considerados como uno de los artistas más respetados de la industria musical finlandesa hasta el día de hoy.

Otra adición destacada en cuanto a nuevos sonidos se refiere en el último álbum de The Rasmus es la colaboración con el rapero mexicano Charles Ans en “Fireflies”, primera canción en español de la banda que mantiene la temática sombría que caracteriza a la banda desde sus comienzos. “Tiendo a escribir temas oscuros donde expongo mis pensamientos de angustia y depresión porque es un proceso de curación para mí”, confiesa Ylönen, quien dice ser personalmente una persona más animada. “Soy introvertido, sí, pero me gusta ir a la playa, andar en patineta y tomar el sol todos los días”, añade.

Este contraste entre su vida artística y personal se ve plasmado en su canción emblemática “In The Shadows”, que aparenta ser una canción triste sobre la impotencia de no poder cambiar algunos hechos, sin embargo, en realidad encierra un mensaje de esperanza que se ve reforzado en la canción/secuela “Night After Night (Out of the Shadows)”, que resume varios de los elementos presentes en “Rise”. “Este álbum tiene un mensaje bastante positivo, conservando el sentimiento de nunca rendirse y seguir luchando hasta el final”, menciona el artista, quien cree que el espíritu de The Rasmus se plasmó en su último álbum.

/ VENLA SHALIN

A pesar de que la producción musical es su mayor pasión, así como la producción audiovisual, lo que realmente encanta a la banda es el contacto humano. No se trata solo de dar un simple apretón de manos o saludos, sino de ir a fiestas y observar cómo se vive en los países que visitan. En el caso de Perú, Ylönen espera reencontrarse con la gastronomía local y con los fans que en el “Vivo x el rock” del 2019 cantaron a todo pulmón “In The Shadows”, mientras el vocalista vestido de negro los observaba con una sonrisa.

Además… The Rasmus en Lima El concierto de The Rasmus será el jueves 18 de mayo en el CC. Arena Bar de Barranco como parte de su tour "Live and Never Die". Entradas disponibles en la plataforma de Joinnus.