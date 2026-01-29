Escuchar
(2 min)
Harry Styles donará parte de la recaudación de su gira para apoyar salas pequeñas de música. (Foto: @harrystyles)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

El cantante británico Harry Styles donará 1 libra (1,15 euros) del precio de cada entrada vendida de los conciertos en Londres de su próxima gira para apoyar a las pequeñas salas de música en el Reino Unido.

