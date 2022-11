Pisó suelo peruano esta madrugada. El artista británico Harry Styles llegó a nuestro país este lunes 28 de noviembre para el concierto que ofrecerá en el Estadio Nacional de Lima este martes 29 de noviembre, como parte de su gira mundial “Love on Tour”.

A través de redes sociales, las fanáticas del ex integrante de One Direction compartieron un clip donde se ve al cantante, junto a su equipo, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Tras bajar de un bus, el intérprete de “Watermelon Sugar” se subió a una camioneta para trasladarse a su hotel. Su llegada se habría dado alrededor de las 3:17 a.m.

📢| OFICIALMENTE HARRY ESTÁ EN TIERRAS PERUANAS. 🥺😭 pic.twitter.com/EqAWJGVchz — Harry Styles Perú | Fan Page 🇵🇪 (@HStylesPeru) November 28, 2022

“Que se abrigue bien, con tremendo frío a esa hora en el aeropuerto”, “esto ya no es un simulacro, Harry Styles está en Lima, Perú”, “Harry Styles está después de más de 8 años nuevamente en Perú”, “aún no puedo creerlo” y “Harry tiene un día entero para pasear en Perú, manifestando para encontrármelo” son algunos de los comentarios que las fans del artista han compartido en redes sociales, evidenciando la emoción que sienten por verlo en vivo.

Cabe recordar que el concierto de Harry Styles en Lima estaba programado inicialmente para el 17 de octubre de 2020; sin embargo, tuvo que ser suspendido debido a la pandemia del coronavirus. Es así que, después de casi dos años, finalmente sus seguidores podrán disfrutar del show prometido.

El gran concierto se llevará a cabo este martes 29 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. La productora del evento informó las puertas se abrirán desde las 3 p.m. y cada persona deberá identificar su zona de ingreso, según la entrada que hayan adquirido. Todos los detalles, en esta nota.