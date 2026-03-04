El cantante británico Harry Styles ha compartido una profunda reflexión sobre el fallecimiento de Liam Payne, asegurando que la pérdida de su antiguo compañero de banda en One Direction ha transformado su perspectiva de la vida.

Por ello, en una entrevista con el DJ Zane Lowe para Apple Music publicada este miércoles, Styles confesó el impacto emocional que aún procesa tras su muerte ocurrida en Buenos Aires, en octubre de 2024.

Y es que, Payne falleció a los 31 años tras caer del balcón de un hotel en Argentina, un evento que Styles calificó como un punto de inflexión personal.

De ese modo, durante la conversación, el intérprete de “As It Was” describió la complejidad de enfrentar el duelo de alguien con quien compartió los cimientos de su carrera.

“Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero más difícil perder a un amigo que es tan como tú en muchos aspectos” , declaró el artista, quien recordó a Payne como alguien “con el corazón más bondadoso que solo quería ser grande”.

La muerte de Payne, que reunió a los integrantes de One Direction por primera vez desde 2016 durante el funeral privado en noviembre pasado, motivó a Styles a replantearse sus prioridades y su futuro profesional.

“Creo que la mejor manera en la que puedes homenajear a los amigos que fallecen es viviendo tu vida al máximo”, afirmó Styles, subrayando que este suceso le hizo cuestionarse cómo deseaba vivir cada día a partir de ahora.

Este proceso llega luego de tres años de silencio musical, pues Styles lanzará este 6 de marzo su cuarto álbum, "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", con un concierto exclusivo en Mánchester, que se podrá ver globalmente en Netflix el domingo.

Tras el éxito de "Harry’s House" (2022), Styles comenzará en mayo su gira mundial "Together, Together", que incluirá 12 fechas en Wembley (Londres), 30 en el Madison Square Garden (Nueva York) y paradas en Ciudad de México y Sao Paulo.