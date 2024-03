“Se solicita guitarrista” fue el anuncio de periódico que llevó al icónico músico Dave Mustaine por un camino lleno de solos de guitarra irrepetibles y viajes alrededor del mundo. El motivo por el que pasó aquella audición no fue otro que su gran habilidad ―además de poseer una guitarra B.C Rich― lo que hizo que integrara una pequeña agrupación que dejaría huella en la historia musical bajo el nombre de Metallica.

No pasaría más de un año para que su aventura acabara tan rápido como inició, siendo expulsado de la banda debido a problemas de adicción y alcoholismo que lo llevaron a emprender otro viaje, uno de 48 horas desde Nueva York hasta su casa en Los Ángeles. Tras recorrer Estados Unidos de costa a costa, al bajar del bus, el joven guitarrista leería un panfleto político que daría comienzo, y el nombre, a una de las cuatro bandas más importantes del metal junto a Metallica, Slayer y Anthrax: Megadeth.

A fines de la década de 1970, Mustaine comenzó a tocar la guitarra eléctrica y formó la banda conocida como Panic que abandonó en 1981.

“Fue un viaje salvaje, hubo muchos cambios en el mundo desde que empezamos, pero somos una banda que canta sobre temas políticos, la sociedad, las relaciones humanas y la maquinaria bélica, por eso no veo que esta aventura acabe pronto, además, aún es divertido este camino”, cuenta Dave Mustaine a El Comercio. Él, quien asegura no mantener vínculos con sus excompañeros de Metallica como James Hetfield, tampoco querer hablar sobre asuntos relacionados a Metallica.

Uno de los primeros viajes por el mundo que emprendería la banda tras ser conformada sería la Youthanasia World Tour que los llevaría a Sudamérica en 1994. Sin embargo, Perú tendría que esperar catorce años para que Mustaine y su banda toquen por primera vez en el Estadio Monumental, inmortalizando la noche con la frase: “Bienvenido a la casa de Megadeth”.

“Solo tocamos allí una vez hace muchos años, pero el hecho de que no los visitemos siempre no tiene nada que ver con los fans peruanos, sino con los promotores y temas económicos, además del viaje. Si Perú quedara cerca, tocaríamos más veces ahí. Solo tengo buenos recuerdos de ese viaje donde nos recibieron personas muy agradables y esa bebida loca que llaman pisco”, recuerda el reconocido guitarrista.

El último álbum de la banda es "The Sick, the Dying... and the Dead!, décimo sexto álbum de estudio del grupo musical estadounidense de thrash metal Megadeth que lanzaron en el 2022.

El metal más resistente

Con el paso del tiempo, incluso las bandas de metal más “duras” fueron volviéndose maleables, incluyendo en su repertorio colaboraciones y producciones inclinadas a las nuevas tendencias, como el caso de Metallica con sus recientes colaboraciones con Lady Gaga o Miley Cyrus. Una apuesta por la exploración musical que para Mustaine parece un paso difícil. “Nosotros también tomamos esos riesgos, pero nada en comparación a otros colegas del género que intentaron ser bandas pop y escribir temas pop, pero es difícil para mí porque es simple, muy pocos acordes y melodías repetitivas. El metal es todo lo contrario, un asunto complejo. No sé qué haría si tuviera que salir al escenario a solo tocar cuatro acordes”, enfatiza el músico

A pesar de que los ritmos cambien, al igual que las letras de las canciones, aún el metal mantiene ciertos estereotipos que difícilmente se pueden desligar de este genero musical. “Hay gente que todavía piensa que el metal da miedo y es violento; no ven lo divertido que es. Tampoco ven cuánto se divierte la gente junta. De ese tipo de cosas no se habla, por el contrario, se preguntan si habrá una pelea o si algo terrible sucede, sin entender que los músicos nos debemos a nuestro público y si ellos no se divierten, nosotros tampoco lo hacemos”, menciona, mientras recuerda que su estilo está influenciado por géneros como el jazz y el R&B, incluyendo sonidos de la Motown, sello discográfico de bandas como Jackson 5 y Stevie Wonder.

El 17 de junio de 2019 anunció que padece cáncer de garganta, cancelando la gira programada para todo el año, al siguiente año reveló que se había curado y regresó a los escenarios. / TRAVIS SHINN PHOTOGRAPHY

A diferencia de su “Countdown to Extinction” ―tema popular de la banda que hace alusión a la desaparición de una era― Mustaine asegura que, por el contrario, el metal está renaciendo lentamente gracias a la ayuda de los pocos que se mantienen tocando en este género musical. “Estoy en este negocio desde hace muchos años, ahora es mi momento de ayudar a otras bandas. Antes, si alguien que me encontraba me decía que tenía una banda, yo decía: ‘genial, otra maldita banda’. Ahora digo: ‘es genial, déjame escuchar algo de tu música”, agrega.

Luego de 50 años de trayectoria, sobrevivir al cáncer de garganta, sustituir al guitarrista Kiko Loureiro por Teemu Mäntysaari, dejar su sello discográfico, despedir a su abogado, manager, editores de sus temas, su empresa de merchandising y otros miembros más que conformaban el equipo detrás de Megadeth a finales del año pasado, Mustaine está dispuesto a sacrificar todo, menos la esencia de su música.