Un día como hoy, en 1993, dejó de existir una de las leyendas de la salsa: Héctor Lavoe. Su historia, como la de muchos otros grandes de la música, estuvo marcada por episodios felices y oscuros. Uno de los que entran en la segunda categoría se produjo un 26 de junio de 1988, tras la cancelación de un concierto en el coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

"¡Acabado de recibir! En una información aún sin confirmar, se alega que el conocido cantante Héctor Lavoe se debate entre la vida y la muerte tras caer de un piso en un hotel del Condado". Eso fue lo que mencionó el boletín de último minuto que dio un locutor de la emisora Radio Reloj de Puerto Rico. Eran las 2:00 p.m. del domingo 26 de junio de 1988. La noticia se confirmaría minutos después: efectivamente se trataba del llamado 'Cantante de los cantantes'.

El cuerpo de Héctor Lavoe había caído desde el noveno piso e impactado sobre la plataforma de aluminio del sistema de aire acondicionado del hotel, sufriendo fracturas en prácticamente todo su cuerpo.

La información corrió rápidamente. En Lima, el empresario Jorge Fernández, encargado de contratar a los artistas de la Feria del Hogar se vio en apuros. Meses antes, el empresario había acordado con Richie Bonilla, manager en ese momento de Lavoe, el regreso del cantante al Perú. La amistad entre ambos empresarios era tal que todo se concertó vía telefónica.

Fernández sabía que el público quería de vuelta a Héctor luego de aquellas históricas jornadas de 1986. Era una carta segura y posible nuevo récord de asistencia de la popular feria.

Héctor Lavoe en la Feria del Hogar de Lima, año 1986. (Fuente: YouTube)

"Esa noticia nos tomó por sorpresa, no tienes ni idea. Como en ese momento estaba de moda la salsa sensual, surgió la idea de traer a un muchachito flaco que estaba muy pegado en la radio, Eddie Santiago", contó Fernández al portal Salserísimo Perú.

Casualmente, Eddie Santiago también era manejado por Bonilla, así que hicieron el arreglo para traspasar el dinero y listo. El flaco completaría el cartel de la Feria del Hogar de 1987 junto al Gran Combo de Puerto Rico y el dominicano Johnny Ventura.

Pero ¿por qué se cayó Héctor Lavoe del noveno piso del hotel Regency del Condado?

LO QUE SE DIJO VS. LO QUE PASÓ

Las leyendas urbanas cuentan que Héctor había tenido una visión, que se le apareció su hijo en la ventana del hotel y por eso se lanzó; o que fue empujado por su esposa Puchi tras una discusión.

También se habló de que fue por la frustración del cantante por la cancelación del concierto que un día antes iba a dar en el coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Meses después, en una entrevista, el propio Héctor le confesó la verdad al periodista Jaime Torres Torres.

Héctor Lavoe y Nilda 'Puchi' Román. (Foto: Internet)

"Yo me tiré porque tuve una discusión con Puchi… Me estuvo jodiendo desde la noche antes, discutimos y le dije: 'Si sigues jodiendo, me voy a tirar (…) Pero todavía no me quieren allá arriba…'", cuenta Torres Torres en su libro "Cada cabeza es un mundo: La historia de Héctor Lavoe".

Portada del libro "Cada cabeza es un mundo: La historia de Héctor Lavoe". (Fuente: Internet)

(Fuente: Cortesía de Salserísimo Perú)