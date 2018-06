Héctor Lavoe: ¿Por qué Rubén Blades le regaló "El cantante"?

Héctor Lavoe falleció hace 25 años dejando un inolvidable repertorio de interpretaciones musicales. De todas ellas, "El cantante" probablemente es la que más directamente se relaciona con la agitada vida del astro de la salsa.

En 1977 Lavoe se encontraba en un momento complicado de su carrera y sus presentaciones en vivo habían sido bastante problemáticas, debido a las constantes tardanzas del artista y su adicción a los narcóticos. 'El rey de la puntualidad' quedó sumido en una gran depresión y tuvo que alejarse de los escenarios tratando de rehabilitarse.

Para ese entonces, la reputación y popularidad del cantante se había visto muy afectada, por lo que su regreso a los escenarios debía estar acompañado de un tema musical exitoso. Fue por ello que Willie Colón, gran amigo de Héctor Lavoe acudió a Rubén Blades para preguntarle si tenía algún tema para relanzar la carrera de su colega.

"Básicamente, lo que me dijeron fue 'hay que hacer un excelente disco para Héctor, para empujarlo otra vez. Entonces Willie Colón, que ya no estaba con Héctor, sino trabajando conmigo me dijo 'yo voy a producir el disco'", contó Blades en una entrevista con Cuarto Poder a fines de la década pasada.

El panameño dijo que tenía "El cantante", pero se mostró reacio a ceder su compoisición. "Esto lo quiero grabar yo mismo", dijo al respecto. No obstante, Colón logró convencerlo de que el tema era particularmente afín a Héctor Lavoe debido al complicado momento que vivía y Blades aceptó darle su canción.

"Me senté y dije 'esto que está pasando (en la canción) no me está pasando a mí en realidad, le está pasando a él (Lavoe). Él va a darle a la canción un tono y un giro mucho más genuino de lo que yo puedo hacer'".

(Video: América Televisión)

Teniendo en cuenta que el tema fue un enorme éxito musical y que Rubén Blades probablemente sabía del potencial de su obra, muchos han considerado su desprendimiento de "El cantante", como un gran acto de solidaridad. Sin embargo, el cantautor panameño es más humilde al respecto.

"No solo ser ser generoso, es ser realista", señaló Blades, para añadir que era consciente de que Héctor Lavoe "estaba atravesando este problema".

"El cantante" fue lanzada en 1978 como parte del álbum "Comedia", que gozó de gran popularidad. A partir de ese momento, Lavoe pasaría a ser 'El cantante de los cantantes' y la composición de Blades sería uno de los temas icónicos de su carrera.