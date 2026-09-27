Van Lester, Los Hermanos Moreno, Viti Ruiz y Nino Segarra se suman al cartel de “Una noche de salsa 15”, que se realizará en el Estadio San Marcos. (Foto: Difusión)
Van Lester, Los Hermanos Moreno, Viti Ruiz y Nino Segarra se suman al cartel de “Una noche de salsa 15”, que se realizará en el Estadio San Marcos. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La salsa volverá a tomar protagonismo en Lima con una nueva edición de “Una Noche de Salsa 15”, festival que se realizará los días 2 y 3 de abril de 2027 en el Estadio San Marcos. En el espectáculo se rendirá homenaje a Héctor Lavoe, a cargo de Van Lester. Además, Los Hermanos Moreno, Viti Ruiz y Nino Segarra se unen al cartel oficial.

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