La salsa volverá a tomar protagonismo en Lima con una nueva edición de “Una Noche de Salsa 15”, festival que se realizará los días 2 y 3 de abril de 2027 en el Estadio San Marcos. En el espectáculo se rendirá homenaje a Héctor Lavoe, a cargo de Van Lester. Además, Los Hermanos Moreno, Viti Ruiz y Nino Segarra se unen al cartel oficial.

El homenaje a Héctor Lavoe estará a cargo de Van Lester, cantante puertorriqueño vinculado al legado de “El cantante de los cantantes”. El artista fue elegido por Fania Records para completar el disco inconcluso que había dejado Lavoe y también fue convocado por Ralph Mercado para participar en el álbum “La Combinación Perfecta”, dedicado al recordado intérprete.

Durante “Una Noche de Salsa 15”, Van Lester llevará este homenaje al escenario del Estadio San Marcos e interpretará algunos de los temas más recordados de Héctor Lavoe. Entre las canciones previstas figuran “Periódico de ayer”, “Todo tiene su final”, “Juanito Alimaña”, “El cantante”, “El rey de la puntualidad”, “La nueva” y “Triste y vacía”.

Héctor Lavoe es objeto de culto en diversos países de Latinoamérica. (Internet)

El festival también contará con la presencia de Los Hermanos Moreno, quienes llegarán desde Nueva York con éxitos como “Tu mamá no quiso”, “Llorarás”, “Un hombre busca una mujer”, “Quimbombó” y “Por alguien como tú”.

Desde Puerto Rico llegará Viti Ruiz, quien presentará canciones de su trayectoria como “Caricias prohibidas”. Además, el cantante rendirá homenaje a su hermano Frankie Ruiz con temas como “Imposible amor”, “La cura”, “Tú con él”, “Deseándote”, “Lo dudo” y “Desnúdate mujer”.

A ellos se suma Nino Segarra, uno de los nombres asociados a la salsa sensual, quien interpretará canciones como “Porque te amo”, “Entre la espada y la pared”, “Como amigos sí, como amantes no” y “La fuente”.

“Una Noche de Salsa 15” se realizará los días 2 y 3 de abril de 2027 en el Estadio San Marcos. (Foto: Difusión)

El festival salsero contará con un solo escenario equipado con una tarima giratoria, diseñada para facilitar la visibilidad del público y acompañar el desarrollo de las presentaciones. Los cuatro artistas ya mencionados se suman a un cartel que ya incluye a El Gran Combo de Puerto Rico, Víctor Manuelle, Grupo Niche, Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta, Puerto Rican Power, Willie González y Ray Sepúlveda.

Las entradas para “Una Noche de Salsa 15” ya están disponibles a través de Teleticket, con precios accesibles y la posibilidad de adquirirlas con cualquier medio de pago.