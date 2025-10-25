Orgullo peruano. La cantante Brenda Pillman, hermana de la reconocida Nicole Pillman, se coronó ganadora de la 13.° edición del Festival Internacional de la Canción de Punta del Este con su tema inédito ‘Yo canto’, el viernes 24 de octubre.

Tras recibir el premio, Pillman dedicó el triunfo a su hija Sofía, logrando llevarse el reconocimiento a Perú. “¡Llevamos la Copa a casa! Gracias por tanto”, expresó en sus redes sociales.

“Para mí esto es un logro y para ustedes, con todo mi corazón, ‘Yo Canto’” , agregó emocionada, antes de interpretar nuevamente su tema, cuyo arreglo estuvo a cargo de Daniel Calderón y Fernando Piscoya.

Asimismo, un video proyectado en el evento, previamente a su actuación, mostró a Brenda explicando que su tema trata sobre “no rendirse y recordar siempre quién eres”, indicando que “estaba orgullosa de representar” al país.

Por su parte, la hermana de Brenda, Nicole, celebró su victoria en el festival con un mensaje en sus redes sociales: “Felicidades hermana, estamos felices por ti”, acompañado de emojis de corazón.

¿De qué países fueron los concursantes del Festival de la Canción de Punta del Este?

El Festival Internacional de la Canción de Punta del Este, uno de los más prestigiosos de la región, se celebra anualmente en Uruguay. Este año se realizó en el Centro Cultural Maldonado Nuevo.

Para esta edición, participaron autores, compositores, arreglistas e intérpretes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, República Dominicana, Venezuela y Uruguay, compitiendo en las categorías de “Canción Ganadora” y “Mejor Videoclip”.

Rosalía ha proyectado este lunes por la noche la portada de su nuevo disco, 'Lux', en las pantallas de Callao y la Gran Vía de Madrid, y ha desaparecido de la plaza sin hacer anuncio o declaración alguna, horas después de movilizar a miles de fans con un llamamiento en redes sociales.

Perú en el Festival de la Canción de Punta del Este

El certamen, organizado por diversas entidades gubernamentales de Uruguay, contó con la participación especial de la cantante peruana Dayane Aldana, quien cautivó al público con los temas “Cholo soy, no me compadezcas” y una versión en festejo del clásico "I Will Survive".

En ese certamen, el peruano Joaquín Arrunátegui ganó en 2017 con la canción “Cúlpame”, compuesta por Carlos Rincón Ruíz.