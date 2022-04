Walter y Javier son hermanos y se apellidan Yaipén Wipán. Hace casi 22 años, luego de desligarse legalmente de Grupo 5, formaron juntos una nueva orquesta de cumbia en la ciudad de Monsefú, Chiclayo. Los cuatro primeros años fueron esquivos y austeros para los emprendedores músicos norteños; pero los posteriores, los que llegaron luego del primer hit, albergan fascinantes historias de éxito, como aquel día que junto al puertorriqueño Marc Anthony, fueron los invitados estelares de un masivo concierto en Bolivia.

“Iniciamos con Hermanos Yaipén un 18 de junio del 2000. Fue difícil ingresar a un mercado donde ya estaba Agua Marina, Armonía 10..., grupos de prestigio. Los empresarios le ponían un precio súper bajo a lo que cobrábamos y en algunas oportunidades nos hacían esperar hasta el final del evento, para no pagarnos. Entonces nos tocaba sacar de nuestros bolsillos los pagos de movilidad, de equipos y personal. El dinero salía y salía, nada ingresaba. Mi esposa, quien era socia y responsable de ver las planillas, estaba agobiada”, recuerda Walter Yaipén, director gerente y percusionista de la agrupación.

Walter Yaipén, director gerente y percusionista de Hermanos Yaipén. (Foto: Fabricio Lozada)

Ni los contactos que tenían, ni las más de dos décadas de experiencia adquiridos en Grupo 5, impidieron que la dupla de empresarios experimentara al inicio de su rítmica travesía musical situaciones desalentadoras.

“En ese tiempo cobrábamos 500 soles porque nuestro objetivo no era ganar, era exponer nuestra música hasta convertirnos en una de las mejores orquestas del Perú. Teníamos la experiencia, pero sobre todo las ganas de hacer cosas grandes”, asiente.

“Valió la pena soportar esos cuatro años duros porque ahora la popularidad nos sonríe, la gente gusta de nuestra música, hemos logramos ingresar a todas las clases sociales, a las discotecas más fichas y a empresas reconocidas, transnacionales nos contratan para sus eventos”, añade Walter.

¿Por qué dejaron Grupo 5?

Cuando en 1999, fallece Elmer Yaipén, fundador de Grupo 5, su hijo, Elmer Jr., asume el liderazgo de la agrupación, y Walter y Javier dan un paso al costado. Walter explica que su intención era seguir formando parte de la orquesta, pero optó por retirarse junto a su hermano al ver que sus sobrinos querían “manejar solos el grupo”.

Inicios

Hermanos Yaipén estuvo conformado en sus inicios por 14 músicos. Actualmente cuenta con 18 integrantes. Lucho Paz, Hans Delgado, Marco Antonio Roldán, Marco Antonio Guerrero, Erick Elera, Christian Domínguez, Angelo Fukuy, entre otros reconocidos cantantes de cumbia peruanos formaron parte de esta agrupación.

En 2007, con “A llorar a otra parte”, la orquesta alcanza uno de los picos más altos de su popularidad. Un año antes, “Que levante la mano” y “Otra noche sin ti” habían alcanzado el nivel de hits musicales.

“‘A llorar a otra parte’ fue un golazo: canción y disco del año casi en todas las emisoras, excepto en las de rock. Fue algo grande que nos llenó de mucha alegría, luego vinieron otros temas que también sonaron bastante. Y hubo uno que Walter no quiso grabar porque decía que se escuchaba feo: ‘Ojalá que te mueras’. Finalmente lo grabamos y funcionó muy bien. Pasó algo similar con ‘Lárgate’ y ‘Tendría que llorar por ti’. Últimamente hemos hecho el ‘Mix Juan Gabriel’, que ya tiene más de 155 millones de visitas en YouTube, el Mix Lizandro Meza’ y el ‘Mix ojitos lindos’. Este último salió hace dos semanas”, destaca Javier, director musical, pianista y arreglista de la orquesta.

Javier Yaipén, director musical, pianista y arreglista de la orquesta Hermanos Yaipén. (Foto: Fabricio Lozada)

Mala jugada

Recuerda, además, un incidente desafortunado que en 2007 vivió el grupo debido a una supuesta “mala jugada” por parte de la agrupación Caña Brava.

“Sobre el logo del disco ‘Que levante la mano’, Caña Brava puso su marca. Ni siquiera tuvieron la delicadeza de volver a grabar la canción, lo único que hicieron fue borrar nuestro nombre y luego llevar la producción a las radios. No fue ético. Solo nos quedó seguir adelante y crear más éxitos musicales”, narra Javier.

Actualmente, Donnie, hijo de Javier Yaipén, es la primera voz y la cara visible de la orquesta. Mientras que Gianfranco, hijo de Walter, es el gerente general. “Ellos pertenecen a la nueva generación van a manejar los destinos de Hermanos Yaipén. Nosotros somos los pilares de la orquesta, estamos detrás de todo”, advierte Walter.

Problemas de salud

A inicios del 2021, Walter Yaipén vivió momentos difíciles al contagiarse del COVID-19. La enfermedad le dejó secuelas con las que aún sigue batallando.

“Mis órganos quedaron dañados y bajé 20 kilos, llegué a pesar 43, estaba hueso y pellejo. Cuando me sentaba en una silla me dolían las nalgas porque mis huesos chocaban. Ahora me encuentro mucho mejor anímicamente porque ya puedo caminar solo, mis pulmones están bien, recuperé la visión. Mis riñones quedaron en 26% de funcionamiento, si bajaba a 20 hubiese sido desastroso”, asegura.

Recuerdo inolvidable

Asimismo, el músico norteño recuerda como si fuese ayer, aquel 14 de agosto del 2014, en que Hermanos Yaipén llegó al estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en Santa Cruz, Bolivia, para unirse a los invitados estelares de un festival. Marc Anthony figuraba en la lista.

“En ese tiempo éramos fuertísimos, era una locura, asistieron como 60 mil personas. Hicimos el show con Marc Anthony, él representando a Puerto Rico, y nosotros a Perú”, destaca orgulloso, Walter Yaipén.

Hermanos Yaipén es actualmente una de las agrupaciones de cumbia más exitosas, reconocidas y mejor pagadas de nuestro país.

“ Hemos llegado a cobrar en Perú, en los mejores tiempos, 125 mil, hasta 150 mil, por presentación de una hora y media o dos horas. En el extranjero era más. Acá en Lima hacíamos hasta cuatro salidas en un día, pero de una hora máximo . Fue una locura, hasta tuvimos la idea de comprar un avión en esos momentos de furor. Había disponibilidad, dinero, pero no solo era tener el avión, eran permisos, papeleos tremendos, temas con otras aerolíneas. Al final quedó en nada”, destaca Walter Yaipén.

Premios

A lo largo de sus casi 22 años de formación, Hermanos Yaipén ha recibido más de 200 reconocimientos tanto en Perú como en el extranjero, en países como Chile y Argentina.

“Los reconocimientos nos motivan a seguir adelante, también hemos quedado tres veces preseleccionados para los Grammy Latinos y no pararemos hasta lograr una nominación. Nosotros siempre vamos por más”, subraya Walter.

Además… Hermanos Yaipén se presentará este 30 de abril en el Festival Vibra Perú, en Plaza Arena del Jockey Club.