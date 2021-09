Los Hermanos Yaipén siguen inmersos en sus planes para la reactivación de la industria musical, por lo que el último viernes 17 de septiembre estrenaron el tema “Nace un borracho” en la voz de Donnie Yaipen. Además, alistan una gira por Estados Unidos.

“Tenemos cosas muy simpáticas y creemos que al público le va a gustar porque se ha hecho con mucho cariño”, dijo Walter Yaipén, líder del grupo de cumbia, a través de un comunicado.

Con respecto al tour internacional señaló que marcará un regreso por lo alto de la orquesta cumbiambera a los escenarios tras un año y medio de estar parados por la pandemia.

“Tenemos una gira para EE.UU. en noviembre por tres semanas. Entre las ciudades que iremos están New Jersey, Stanford, Miami, Virginia y otros más. Esto será un retorno a los eventos presenciales”, señaló, dejando en claro que este tour será grabado para algunas escenas en la serie de los Hermanos Yaipén.

Asimismo, Yaipén contó que han sido convocados para participar en el Festival Reactívate 3, que se realizará el sábado 25 de setiembre en Arena Perú (costado del Jockey Plaza) de Surco.

SU LUCHA CONTRA EL COVID-19

Walter Yaipén también habló sobre los difíciles momentos que atravesó tras contagiarse de COVID-19, virus que lo llevó a tener que utilizar balón de oxígeno.

“La pasé muy mal, pero me estoy recuperando. Me ha dejado secuelas, me quitó el apetito total, tenía ansiedad, no quería hacer nada, no quería salir de mi casa, todo me aburría y me daba insomnio. Ahorita estoy con psicólogo y neumólogo. Yo soy diabético pero lo tengo controlado”, contó.

Añadió que también está recuperando su peso, debido a que llegó a bajar aproximadamente 20 kilos. “Llegué a pesar 45 kilos, quedé hueso y pellejo”, dijo. Finalmente agradeció a su familia por el apoyo y respaldo.

