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Resumen

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En la sala de su casa no hay micrófonos ni amplificadores. Hay conversación. Y, en medio de ella, una frase que termina ordenándolo todo. Abrl —sin la “i”, en su versión artística— conversaba con el cantante nicaragüense Luis Enrique sobre su música cuando encontró, sin proponérselo, la definición más clara de su proyecto. “Yo siento que estoy escribiendo mis pensamientos, pero en voz alta”, le dijo. La frase quedó flotando. Después la anotó en un cuaderno. Hoy es el nombre de su primer EP, “En voz alta”, y también la manera más honesta de describir lo que propone: canciones que nacen de lo que antes se quedaba en silencio.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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