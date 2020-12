Conforme a los criterios de Saber más

Tras perder la batalla contra el cáncer que ocupó, con idas y vueltas, los últimos 20 años de su vida, el último 6 de octubre el músico Eddie Van Halen, nacido en Ámsterdam, Países Bajos, el 26 de enero de 1955, apagó los amplificadores y dejó descansar a su guitarra para siempre. Atrás quedaron los vertiginosos años 80, que le dieron a él y a la banda a la que su apellido le otorgó nombre, éxito, fama y fortuna. Atrás quedaron los momentos gozados gracias a hits como And The Cradle Will Rock (1980), Unchained (1981), Jump (1984), Panama (1984), Why Can’t This Be Love (1986) o Tatoo (2012), puntos álgidos en el romance mental y eterno que hubo entre el grupo y sus seguidores. Atrás quedaron aquellos días, pero la música sigue sonando alto y permaneciendo, más allá de Eddie, de las acrobáticas postales de conciertos multitudinarios y de las diferencias que motivaron algunos cambios entre los integrantes de Van Halen.

Tras los problemas de cadera que el músico sufrió a fines del siglo pasado, en 1999, el nuevo siglo lo enfrentaría al inicio de un calvario. El cáncer a la lengua que se trató el 2000 –y del que se declararía libre el 2002-, fue el primer aviso. El 2019 se reveló que, desde el 2015, Eddie Van Halen luchaba contra un cáncer de garganta. En ese lapso de tiempo, Sammy Hagar (2005) –voz en dos etapas- y Michael Anthony (2006) –su bajista más clásico-, se habían alejado para siempre del grupo. Alex Van Halen siguió en la batería y Wolfgang, el hijo de Eddie de solo 16 años, se unió como nuevo bajista. Hoy, tras la muerte de su padre, elige su propio camino en la música con un agradecimiento a sus raíces. El nombre de su banda actual nos remite, de inmediato, al origen de la emblemática banda de hard rock: Mammoth WVH. “Mammoth era el nombre de Van Halen antes de que Van Halen fuera una gran banda –nos cuenta Wolfgang-. Era de 3 personas, con mi padre cantando. Desde que mi papá me dijo eso al crecer, siempre pensé que era el nombre más cool y dije que cuando creciera, quería llamar a mi banda así, y ahora, aquí estamos”.

Su primer lanzamiento ha sido “Distance”, video y tema dedicados a la memoria de su padre, que ya cuenta con más de 3 millones y medio de visualizaciones en YouTube, con una abrumadora respuesta positiva. I’m so happy/ You’ve found a place/ That’s better for you/ Than this rock we’re living on (Estoy feliz/ de que hayas encontrado un lugar / que es mejor para ti/ que esta roca donde vivimos), canta en el tema este joven de hoy 29 años. “Mientras mi papá seguía luchando con varios problemas de salud, me estaba imaginando cómo sería mi vida sin él y cuánto lo extrañaría. Si bien la canción es increíblemente personal, creo que cualquiera puede identificarse con la idea de tener una pérdida profunda en su vida”, ha confesado Wolfgang sobre su primer single. En esta conversación con El Comercio, ahonda más sobre su vida, su relación con ex miembros del grupo como David Lee Roth y las posibilidades de un reencuentro del viejo Van Halen.

Tras casi dos meses del fallecimiento de tu papá, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llevas la situación y su ausencia?

No he estado muy bien. Es realmente difícil de manejar, pero el tiempo pasa y solo tienes que seguir adelante.

¿Qué es lo que más extrañas de él?

Todo. Solo estar con él. Solo extraño estar cerca de él.

¿Cuál es el primer recuerdo de tu vida asociado a tu padre y a la música?

Probablemente sea caminar en el escenario, cuando era solo un niño pequeño, y correr para ir a verlo y luego girar y ver una gran audiencia. En se momento recién me daba cuenta de que no solo él estaba allí.

¿Cómo se llevaban en el escenario? ¿Qué significó para ti poder compartir shows con él y unirte a la banda?

Fueron algunos de nuestros momentos favoritos juntos, sin duda. El solo hecho de poder mirarnos, observarnos el uno al otro mientras la pasábamos tan bien tocando… no, no había nada como eso.

Ahora estás lanzando tu propio material como solista. ¿Llegaste a mostrárselo? ¿Cómo encontrar tu propio rumbo con una influencia tan grande como la suya?

Sí. Lo escuchó todo y le encantó. No podría haber estado más feliz. Además, hubo muchas ocasiones en las que dijo: “Este es mi álbum favorito de todos los tiempos”. Su influencia es parte de mí, pero la uso para seguir adelante y convertirla en algo mío.

En ese sentido, ¿Cómo has llegado a construir tu propio estilo? Aparte de tu padre, ¿Quiénes han sido tus principales referentes en el bajo?

En el bajo, dos de mis mayores influencias serían Justin Chancellor de Tool y Les Claypool de Primus. Me encanta escucharlos y creo que ambos son geniales. Tocan muy diferente, al menos entre cada uno, pero ambos, a su manera, están entre mis favoritos para escuchar.

¿Y Michael Anthony? (ex bajista de Van Halen) ¿Te influenció su estilo? ¿Tienes contacto con él o con David Lee Roth, a quienes conoces desde niño? ¿Cómo va esa relación?

Con Dave, se trata principalmente de negocios. Es muy probable que a muchas personas no les guste escuchar esto, pero siempre es amigable y no es algo negativo en absoluto. Es, sobre todo, una relación laboral, pero siempre que estamos juntos es divertido y nos reímos mucho, nos la pasamos bastante bien. Con Mike, en realidad, nunca hablamos, pero es un gran tipo y yo soy un gran admirador suyo.

Debutaste en escena a los 16 años como nuevo bajista de Van Halen. ¿Qué recuerdas de aquel día?

Recuerdo que fue en Charlotte, Carolina del Norte y fue muy emocionante. Recuerdo después de la primera canción, a la audiencia enloquecida gritando. Fue realmente increíble. Asombroso. Fueron buenos tiempos, en verdad, buenos tiempos.

¿Qué nos puedes contar sobre “Distance”, tu primer single? ¿Cómo fue el proceso de composición, en qué contexto se dio? El video oficial da pistas claras, pero sería mejor saberlo en tus palabras.

Escribí “Distance” a lo largo de los años. La salud de mi padre había estado mejorando y disminuyendo durante un tiempo y era una forma de sacar esas emociones, porque era un momento difícil. Luego, cuando todo sucedió, sentí que lo correcto sería publicarlo como un tributo y las ganancias se destinan a la organización benéfica favorita de papá, Mr. Holland’s Opus Foundation, que brinda oportunidades en la música a jóvenes de pocos recursos.

¿Cómo defines el sonido de tu banda? ¿Qué puede esperar el público del resto del disco? Leí que tenías compuestos ya 28 temas…

Creo que es un álbum de rock. Somos una banda de rock. Definitivamente se puede ver una vibra similar a “Distance” aquí y allá, pero en general creo que es un álbum de rock. Y sí, tengo grabados ya 28 temas. Pasé mucho tiempo escribiendo mi propio disco.

¿Cómo encontrar tu propia ruta en el mundo de la música, cuando eres un heredero directo del sonido Van Halen?

Creo que solo siendo tú mismo y eso es todo lo que estoy tratando de ser y hacer. No estoy tratando de pisar o caminar el mismo terreno que mi padre. No estoy tratando de ser “el próximo Van Halen” ni mucho menos. Solo estoy siendo yo mismo y creo que he creado mi propio sonido, a juzgar por el álbum.

Y, hablando de eso, ¿Es posible aún una reunión con los ex Van Halen? ¿Quizás como un tributo a tu padre?

Si fuera solo un espectáculo en tributo a él, tal vez. De otra manera, no.

Finalmente, una pregunta dividida en dos: ¿Cuál puedes decir que es el recuerdo más bonito que tienes junto a tu padre? Y ¿Cuál piensas que es la principal enseñanza que te dejó?

El recuerdo más bonito con mi padre es cada momento que pasamos juntos, en la vida y en el escenario. Innumerables momentos tocando con él y viviendo todo eso son algunos de mis recuerdos favoritos. Si hubo una lección, una de mis favoritas -y que siempre digo que mi padre me dijo y que su padre le dijo a él-, es que si cometes un error en vivo, siempre lo hagas dos veces, para que la gente piense que tenías la intención de hacerlo en primer lugar.

