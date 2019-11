En el rock hallaron el vehículo ideal para compartir su mensaje hace más de 20 años. Hoy se han consolidado como una de las bandas cristianas del momento y mostrarán lo mejor de su repertorio mañana en el Jockey Club. Se trata de Hillsong United, agrupación que nació como parte del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Hillsong, en Australia.

“Queremos llevar un mensaje de amor. A través de esta experiencia con la música queremos decirles que Dios los ama. En cada presentación se reúne mucha gente que comparte las mismas sensaciones. Nuestro objetivo es ese. Decirles que el Señor es asombroso”, dijo el guitarrista Ben Hastings en una conversación que El Comercio tuvo con miembros de la banda.

Por su parte, la vocalista Taya Smith indicó que su propuesta, aunque ha ido incorporando nuevos elementos, en líneas generales se ha mantenido igual. “Ha sido un gran viaje. Estamos influenciados por distintos tipos de música. Es decir, no tenemos referentes solo del rock. Pero lo que resalto es que nuestro contenido se enfoca en lo mismo. En nuestras letras se habla sobre gente común que logra cosas extraordinarias”, explica la vocalista.

A diez años de su primera presentación en tierras peruanas, ambos músicos prometen un gran espectáculo en el que apelarán a las convicciones de los asistentes.

—Legión de admiradores—

Entre las celebridades que se han declarado fanáticas de la banda australiana están Justin Bieber, Chris Pratt, Kylie Jenner, Kourtney Kardashian y el basquetbolista Kevin Durant.

Su más reciente producción discográfica, “People”, se ha convertido en su lanzamiento más exitoso. Con “Good Grace”, uno de los temas de este álbum, lograron posicionarse en el ránking de las canciones más oídas de Billboard este año.

A pesar del éxito, no se han dejado llevar por las modas o los gustos que pueda tener una mayoría de personas. “Es difícil manejar la presión social. En un mundo donde todos se dejan influenciar por lo que se publica en Instagram o Facebook, es complicado mantener la misma convicción. Creo que eso se ha vuelto parte de la cultura popular. Pero precisamente por esa razón, hay personas que aún buscan y aprecian la autenticidad”, señala Hastings.

Smith indica que para conservar su esencia, uno debe practicar a diario las cosas que profesa. “Para mí, mi relación con Jesús es lo que me mantiene día a día, creer en su palabra. A veces me preguntan cuánto tiempo le dedico a leer la Biblia. Pero no se trata de eso porque es algo natural para mí. Así como otra persona está acostumbrada a revisar sus redes sociales, yo lo estoy para cultivar mi fe”, finaliza.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: Jockey Club del Perú. Dirección: Av. El Derby s/n puerta 3, Surco. Fecha: 21 de noviembre a las 9 p.m. Entradas: Teleticket.