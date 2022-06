La noche de este viernes, en Washington DC, Estados Unidos, la banda peruana Hit La Rosa ofrecerá el primero de varios shows que componen la gira más larga e importante de su carrera. Un tour que los llevará por el país norteamericano y también por Europa, durante tres meses, y que consolida un proyecto de internacionalización que –confiesan– estaba previsto desde sus inicios.

“Desde el comienzo de nuestra carrera, cuando Selvámonos nos tomó como manager, nos dijeron de frente que nosotros no éramos una banda para Lima. Que nos estaban tomando como una banda que podían llevar a festivales de fuera”, afirma Chaska Lucero, vocalista de la agrupación de “psicodelia tropical”, una forma sencilla para tratar de describir su constante fusión y experimentación sonora.

¿Pero cómo es que una banda peruana es trabajada para sonar más fuera que dentro de sus fronteras? “Lo que vemos es que hay otro tipo de géneros que crecen más rápido aquí [en Perú]”, explica Lucero. “Acá los gustos son distintos. En todo caso, si hay gente a la que le gustamos, es mucho menor, gente que ya escucha bastante más música y que tiene un poco más de apertura de oreja. En el extranjero la inversión en cultura es distinta, quizá están preparados para escuchar cosas que rompan esquemas, que es un poco lo que hacemos”, agrega.

LO MÍO Y LO TUYO

Como parte de esos roces internacionales, hace poco más de un mes Hit La Rosa publicó una colaboración con el dueto español-argentino Cosmic Wacho. El tema “El Ritmo Latino”, mezcla de cumbia e indie pop a la que Chaska Lucero presta su voz, también es interesante de analizar por la forma en que músicos de distintos orígenes se aproximan a los ritmos tropicales.

“Es loco porque la visión que tienen los europeos de la cumbia es otra, distinta, es la visión extranjera. Algo que se ve desde fuera, no como algo propio, sino exótico”, señala la cantante. ¿Y eso es una crítica?, le preguntamos. “Lo digo solo como algo curioso. La forma en que aprecias algo desde fuera, en que lo divisas. Eso fue lo que sentí”, responde.

Un asunto que inevitablemente deriva en el debate sobre la apropiación cultural. ¿Hasta qué punto un grupo como Hit La Rosa se nutre de ritmos y sonidos que les pueden resultar propios o ajenos? “Yo sí he sentido que todo lo que manoseamos musicalmente es algo que hemos crecido escuchando –advierte Lucero–. En algún momento sí ha habido cosas que nos parecían externas. Como cuando alguien propuso empezar un show con ícaros de ayahuasca y dijimos ‘ni hablar’. O cuando nos pegamos mucho con la música africana y uno de los chicos propuso hacer algo así. Pero al final no prosperó porque seguía siendo algo que no nos pertenecía. Y eso se nota”.

NUEVOS HORIZONTES

La gira de Hit La Rosa por el hemisferio norte les servirá, además, para evaluar una posible trayectoria asentados en el exterior (como vienen haciendo varios artistas en los últimos años). ¿Quedarse fuera del Perú es una opción? “Va a ser un primer vistazo de lo que está pasando fuera, cómo vive el músico, si es verdad o no todo lo que nos dicen (risas). Vamos a ver qué pasa. Yo en general trato de no tener expectativas de nada porque creo que me ha ido bien teniendo esa mentalidad. Siempre llegan sorpresas”, dice Lucero.

Y mientras toman la ruta, van pensando también en el que podría ser su tercer álbum de estudio. “Ya tenemos varias maquetas que están casi terminadas. Pero lo que pasa es que nosotros nos demoramos un montón arreglando los temas”, cuenta. A seguirlos.

Sepa más… Toman la carretera El tour Ceres Entrópicos –que lleva el nombre de su álbum del 2021– empieza en Estados Unidos y los llevará por Washington DC, Santa Fe, Albuquerque, Nueva Orleans, Providencia y Silver City, mientras que las presentaciones en Europa serán en festivales como Les Escales de Francia y Sonorama en España. También tendrán shows en Saint-Nazaire, Marsella, París, Barcelona, Aranda de Duero y Andalucía, y pronto anunciarán nuevas fechas.