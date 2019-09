Howard Jones, ídolo de los 80, tocará en Lima

Con más de 21 discos, más de medio millón de conciertos brindados y múltiples hits que sonaron en la década de los 80, por primera vez llegará a nuestro país Howard Jones, cantante y compositor de synthpop nacido en Inglaterra conocido en el mundo por canciones como "What is Love", "Hide and Seek", entre otros entrañables éxitos.

Este 17 de Setiembre Howard Jones tocará por primera vez en nuestra capital en el conocido C.C. Barranco (Av. República de Panamá 220 Barranco). Las entradas están disponibles en Teleticket.