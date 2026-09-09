Fernanda Meade estaba sentada entre el público cuando cuatro décadas de su vida comenzaron a desfilar frente a sus ojos. En la pantalla aparecieron primero tres jóvenes que empezaban a cantar juntas; luego llegaron los escenarios, los discos, los premios y los años. Fernanda vio crecer a Pandora desde su asiento hasta que Carlos Rivera pronunció sus nombres y las invitó a subir para recibir uno de los mayores reconocimientos de su trayectoria: el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2025.

“Ves pasar tu historia en una pantalla. Veo a esas tres niñas, luego las veo crecer, recibir un premio y otro, cantar con tanta gente... y de repente nos anuncian a nosotras tres. Hablar desde los recuerdos y desde el corazón fue increíble”, recuerda.

Cuatro décadas después, Pandora todavía puede reconocerse en aquellas jóvenes que comenzaron a cantar juntas en México. Isabel, Mayte y Fernanda han atravesado éxitos, distancias, diferencias y pérdidas, pero siguen compartiendo el escenario.

“Nos mantiene juntas el amor que nos tenemos y el amor por lo que hacemos. Sin esas dos cosas, Pandora se habría terminado hace tiempo. También existe mucho respeto entre nosotras y por nuestra carrera”, sostiene.

Ese vínculo volverá a ponerse a prueba sobre un escenario este 12 de septiembre, cuando Pandora regrese a Lima para presentarse en la Explanada del Parque de la Exposición. El concierto conmemorará sus cuatro décadas de trayectoria y recorrerá canciones que han acompañado a varias generaciones, entre ellas “Solo él y yo” y “Cómo te va mi amor”.

Volver a mirarse

Por este aniversario, Pandora preparó un libro biográfico que reunió fotografías, anécdotas y recuerdos que incluso ellas habían olvidado. Eduardo, hermano de Fernanda, rastreó archivos y recurrió también a fans que durante años conservaron imágenes y objetos de la agrupación. El material creció tanto que el proyecto terminó siendo mucho más extenso de lo previsto.

Fernanda sumó a esa memoria los diarios que escribió entre 1985 y 1990, unas páginas que ayudaron a reconstruir fechas y episodios que el tiempo había vuelto imprecisos.

Pero revisar el pasado también significó volver a momentos dolorosos.

“El episodio más difícil fue cuando me salí. Para mí fue duro y para ellas también. Hubo tristeza, enojo... fue una de las cosas más fuertes que nos ha tocado vivir”, reconoce.

En 1989, Fernanda dejó Pandora para iniciar una carrera como solista. Por primera vez podía tomar sus propias decisiones, manejar sus tiempos y ocupar sola el escenario. Disfrutó esa independencia, aunque pronto empezó a extrañar lo que había dejado atrás.

“Me hacían falta mis compañeritas. A mí me gusta mucho crear con las voces y no hay cómo hacerlo entre las tres”, admite.

Aprender a perdonar

Cuando volvió, entendieron que retomar el escenario no era suficiente. Antes tenían que resolver lo que había quedado pendiente entre ellas.

“Cuando volví dije: ‘Quiero aclararlo todo, que no quede ninguna duda’. Nos perdonamos los malos entendidos y las historias que nos habíamos contado por falta de información. Ahí pudimos entendernos y dejar atrás los errores, como lo hemos hecho siempre”, explica.

Después de aclarar lo pendiente, retomar el camino fue mucho más sencillo.

“Cuando volví, fue como no haberme ido nunca”, confiesa.

Con los años, también cambió la dinámica entre ellas. Al inicio, cada una asumió un rol casi de manera natural: Isabel tomaba muchas decisiones por su carácter extrovertido, mientras Fernanda se involucraba más en los arreglos vocales y las armonías. Hoy las tres opinan sobre casi todo.

Viña del Mar

No todos los recuerdos de Pandora son gratos. Uno de los más intensos ocurrió en Viña del Mar, cuando apenas llevaban poco más de un año de carrera y tuvieron que enfrentarse a un público especialmente exigente.

“La primera noche fue dura. Nos abuchearon un poco. Al día siguiente volvimos y todo cambió. Salimos victoriosas. Nos tocó vivir el dolor y el triunfo en un mismo fin de semana. Eso nos marcó mucho”, confiesa.

Fama y libertad

Cuatro décadas de fama también implicaron renuncias. Para Fernanda, una de las más difíciles fue perder parte de su libertad y del anonimato.

“Dejas de ser independiente porque estás en la vida y en la opinión de todos. A veces quisiera ser invisible, caminar por ahí sin que nadie me reconozca, pero no pasa nada. Agradezco profundamente el cariño de la gente y que se acerquen”, reflexiona.

Reina de reinas

Si tuviera que resumir estas cuatro décadas en una canción, Fernanda elige “Cómo te va mi amor”.

“Es la reina de reinas de Pandora”, afirma.

Y aunque reconoce que algún día llegará el final, no lo ve cerca.

“Mientras tengamos ganas e ilusión, seguiremos. El día que queramos descansar, también se valdrá. Pero, por ahora, no está en nuestros planes”, concluye.