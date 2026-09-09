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Resumen

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Fernanda Meade estaba sentada entre el público cuando cuatro décadas de su vida comenzaron a desfilar frente a sus ojos. En la pantalla aparecieron primero tres jóvenes que empezaban a cantar juntas; luego llegaron los escenarios, los discos, los premios y los años. Fernanda vio crecer a Pandora desde su asiento hasta que Carlos Rivera pronunció sus nombres y las invitó a subir para recibir uno de los mayores reconocimientos de su trayectoria: el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2025.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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