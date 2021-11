Conforme a los criterios de Saber más

Mediados de los años 70. Una veinteañera Eva Ayllón, voz principal de la emblemática agrupación criolla Los Kipus, entona por primera vez, “Huye de mí”. “Quisiera borrar mi pasado y recoger las caricias que ayer te di.... Pero debo aceptar que ya es muy tarde, que lo nuestro ya no puedo continuar...”, inicia. Y aquellos corazones apasionados, sobre todo los que albergan amores clandestinos, encienden sus latidos. Inspirada en el amor prohibido, la composición de Hugo Almanza Durand, empieza a escribir las primeras líneas de su historia de rotundo éxito.

“Un día, caminando por Breña, me encuentro con mi amigo Paco Maceda (fundador de Los Kipus) en la puerta de su casa. Me comenta que necesita con urgencia un vals norteño porque estaba grabando para Iempsa en esa época. Y yo justo acababa de componer un tema sobre un varón que consigue una amiga siendo casado, e inicia una relación con ella, que se supone es pasajera, pero la llega a querer tanto que prefiere dejarla ir para no arruinarle la vida”, comenta Almanza sobre su icónica creación musical.

Originalmente, el representativo tema se llamó “Vete”, pero cuanto el compositor intentó patentarlo, se dio con la sorpresa de que existían cerca de una docena de canciones con el mismo título , así que tuvo que cambiarlo.

“Si lo dejaba con ese nombre no hubiese tenido un buen porvenir para poder cobrar regalías, que ya en esa época pagaban”, asegura Almanza Durand.

En la versión de “Huye de mí” grabada por Los Kipus, Maceda mantuvo la letra original, pero le cambió la melodía. Le puso la parte la hablada al inicio de la canción . “Y posiblemente ese detalle haya determinado el éxito de este tema que se consagró en la voz de Eva Ayllón”, comenta el compositor.

Aclara, además, que la canción, creada en 1973, fue concebida para que un hombre la interprete. Sin embargo, cuatro décadas después, solo mujeres han cantado “Huye de mí” en el Perú. “Esa es una peculiaridad que no entiendo por qué pasa, no sé cuál es la razón. Afuera sí ha sido cantada por varones, pero en nuestro país, nunca”, manifiesta.

Por su trabajo obtuvo un Diamante Musical 2011 de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC). (Foto: archivo personal Hugo Almanza Durand)

“Cuando creo una canción siempre le doy vueltas buscando corregir algo, busco una rima pegajosa, que suene bien y le hago cambios constantemente, sobre todo en la letra”, destaca Almanza y reconoce que por una falta suya casi todas las versiones de “Huye de mí” tienen la letra errada.

“A Paco le entregué el disco equivocado y me di cuenta después de que lo grabó. La letra dice: ‘No sé si soy valiente o soy cobarde. Quererte tanto y tenerte que olvidar’. Lo correcto es ‘tenerte que dejar’. L as últimas versiones sí están saliendo como debe ser, incluso me han dicho que la orquesta Zaperoko hará una versión en salsa. Eso me llena de orgullo y de mucha satisfacción ”, concluye.

Hugo Almanza también es responsable de éxitos como “Ya te olvidé” y “La revancha”, “Resignación”, “Disimula”, entre otros.

