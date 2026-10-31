La banda de rock Deep Purple suspendió sus conciertos programados para este fin de semana en las ciudades alemanas de Leipzig y Hamburgo tras la hospitalización de urgencia de su cantante principal, Ian Gillan, según ha informado el grupo en sus redes sociales.

“Con gran decepción, Deep Purple debe anunciar que no pueden actuar según lo programado esta noche en el QI Arena (Leipzig) y mañana por la tarde en el Sporthalle (Hamburgo)”, indicaba el mensaje.

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Para luego agregar: “Esto se produce como resultado de una emergencia médica que involucra a Ian Gillan, que ha resultado en su hospitalización actual”.

En el mismo mensaje, los integrantes manifestaron ser conscientes de la premura del aviso y expresaron que comparten la desilusión con sus seguidores por no poder subir al escenario.

Asimismo, la agrupación confirmó que junto a su equipo de trabajo ya se encuentran enfocados en buscar fechas adecuadas para reprogramar ambas presentaciones, aclarando que todas las entradas adquiridas por el público mantendrán su validez para las nuevas funciones.

Hasta el momento, el grupo no ha ofrecido detalles específicos sobre el estado de salud ni sobre el diagnóstico del músico de 81 años.

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Ian Gillan enferma en medio de su gira mundial Splat!, la cual durará hasta 2027. Aunque no se conoce la causa exacta de su hospitalización, en 2025 contó que perdió gran parte de la vista y conserva solo el 30 %, aunque aclaró que esto no afecta su capacidad para cantar.

En aquella ocasión el cantante descartó retirarse y dijo que seguirá cantando mientras tenga fuerzas para estar en el escenario.

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