La banda de rock Deep Purple suspendió sus conciertos programados para este fin de semana en las ciudades alemanas de Leipzig y Hamburgo tras la hospitalización de urgencia de su cantante principal, Ian Gillan, según ha informado el grupo en sus redes sociales.
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