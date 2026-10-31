El hecho ocurre en medio de la gira mundial titulada "Splat!" | Foto: Captura de Instagram (@deeppurple_official)
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Por Redacción EC

La banda de rock Deep Purple suspendió sus conciertos programados para este fin de semana en las ciudades alemanas de Leipzig y Hamburgo tras la hospitalización de urgencia de su cantante principal, Ian Gillan, según ha informado el grupo en sus redes sociales.

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