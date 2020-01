Idles, agrupación que ha revolucionado el punk rock, confirmó que su primer concierto en Perú se realizará este 31 de marzo en el Centro de Convenciones de Barranco.

La banda inglesa es considerada por la crítica como un remanso de aire fresco en la industria del punk rock. “Brutalism”, su primer álbum lanzado el 2017, fue aclamado como una obra maestra y catalogado como el disco más honesto del año.

Su segunda producción discográfica, “Joy as an act of resistance”, del año 2018, le valió distintos premios y distinciones. Además, acaban de lanzar a la venta su primer álbum en vivo, una grabación hecha dentro de su presentación del 3 de diciembre del 2018 dentro del foro Le Bataclan de París, Francia.

El show de Idles, conformado por Joe Talbot (vocalista), Adam Devonshire (bajo), Mark Bowen (guitarra), Jon Beavis (baterista) y Lee Kiernan (guitarra), en Perú será una oportunidad de ver a una banda que viene consolidándose como un referente mundial contemporáneo.

Pese a que el 50% del aforo del concierto de Idles en Lima ya está vendido, aún hay entradas disponibles desde S/ 130 en la plataforma Joinnus.