Una de las grandes revelaciones musicales del momento visitará Lima este 31 de marzo. Se trata de Idles, un conjunto británico del género pop rock que revolucionó los sonidos con la salida de su primer álbum “Brutalism” en 2017.

► Vivo X el Rock 2019: el mayor festival musical del Perú dejó estas espectaculares postales

El cantante Joe Talbot recuerda cómo la frustración de ser cuidador de su madre enferma lo llevó por un camino oscuro, y cómo aprendió a canalizar ese enojo en la música. El resultado fue un disco lleno de rabia, crítica social y política, cargado con un sonido agresivo que les valió una larga lista de seguidores y las palmas de la crítica.

► Goo Hara: el reporte policial y todo lo que se sabe de la muerte de la estrella de K-pop

Ahora pasará en nuestro país durante su gira por Sudamérica en 2020, conciertos que también lo llevarán a Argentina, Chile y Brasil.

Idles se formó en Bristol en 2009, formado por Joe Talbot (vocalista), Adam Devonshire (bajo), Mark Bowen (guitarra), Jon Beavis (baterista) y Lee Kiernan (guitarrista), quien reemplazó a Andy Stewart en 2015.

Su segundo álbum fue "Joy as an Act of Resistance", lanzado en agosto del 2018, y fue recibido de manera casi universalmente positiva.

Las entradas tendrán una preventa limitada a partir del 26 de noviembre en la página Joinnus por un precio de S/.90.