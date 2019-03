iHeartRadio Music Awards 2019: Una noche para elevar el volumen

Llega una nueva edición de los premios a la música internacional fundados por iHeartRadio. La gala será hoy y tendrá lugar en el teatro Nokia de Los Ángeles, en California. El evento durará un poco más de dos horas y se transmitirá en vivo a través de Fox Life.

La ceremonia que premia a los artistas de distintas categorías con mayor venta en el mundo tiene como favoritos a la rapera Cardi B y al cantante Drake, con 14 y 8 nominaciones, respectivamente.

Entre los nominados también se encuentran el cantante Post Malone, candidato al premio a Mejor Canción con "Better Now"; Maroon 5 por Mejor Grupo del Año, Panic! At The Disco como Mejor Artista de Rock Alternativo, Marshmello and Anne-Marie por Canción Dance del Año con su sencillo "Friends", y Carrie Underwood luchará por llevarse el galardón de Mejor Artista Country. BlocBoy JB, Juice WRLD, Lil Baby, Lil Pump y XXXTentacion compiten en la categoría Mejor Artista Nuevo de Hip-Hop.

La gala contará con las actuaciones especiales de Alicia Keys, Ariana Grande (también nominada), Garth Brooks, Kacey Musgraves, Halsey y John Legend.

Además, iHeartRadio aseguró que en esta sexta edición la estrella pop Taylor Swift recibirá el premio Tour del Año por su exitosa gira Reputation, que recaudó más de US$265 millones al vender más de 2 millones de entradas en Estados Unidos. Se trata, indicaron, de la gira más vendida en la historia de ese país, lo que motivó que la empresa de streaming Netflix hiciera un especial sobre la puesta en escena y sus efectos especiales.

HORARIO DE TELEVISIÓN

Hoy a las 7 p.m.

Canal: Fox Life.