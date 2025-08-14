La reconocida agrupación chilena Illapu confirmó su regreso a Perú para presentar su nuevo concierto “En esos días de los 90s”, espectáculo que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en el Gran Teatro Nacional. Las entradas están a la venta en Teleticket.
En este nuevo espectáculo, la agrupación repasará 20 grandes canciones de los cuatro discos más exitosos de los años 90. Destacan producciones como “Vuelvo amor, vuelvo vida”, “En estos días…”, “Morena Esperanza” y “Multitudes”.
“Nuestros discos y canciones en los 90 fueron el relato necesario de lo que como país nos tocó vivir, transformándonos en cronistas de la historia de nuestro pueblo y eso es lo que nos ha mantenido en el corazón de la gente y que se mantiene incólume hasta el día de hoy”, expresó el vocalista Roberto Márquez.
Asimismo, Illapu prepara nuevas canciones que pronto saldrán a la luz y que mantendrán su esencia, esa que les ha permitido estar vigentes por más de 50 años.
Como se sabe, Illapu es un reconocido grupo chileno de música de raíz folclórica andina, fundado en 1971 en la ciudad de Antofagasta.
El nombre Illapu viene del idioma quechua y significa “rayo”. En sus primeros discos el grupo se caracterizaba por el rescate de instrumentos, melodías y líricas relacionadas con la cultura andina.
