Abraham Mateo, una estrella urbana de raíces andaluzas

A pesar de sus cortos 19 años, Abraham Mateo la tiene clara. "Desde los 7 años supe que quería dedicarme a esto [el canto] el resto de mi vida", cuenta con emoción el intérprete español, que se presentará en el Festival Barrio Latino este 28 de abril junto a destacados artistas del género urbano y reguetón, como Nicky Jam y Nacho.



El cantante originario de Cádiz ha tenido que pasar por diversos ritmos para encontrar su esencia musical y su lugar en la industria. Sus canciones van desde las baladas hasta bailables del pop en español e inglés, pero fue recién con el sencillo "Loco enamorado" que tuvo su despegue musical. Lanzada en el 2017, la canción con fuerte influencia de reguetón tiene un videoclip que ya superó las 250 millones de reproducciones en You Tube.

"He evolucionado tanto en lo personal como en mi música. Han sido años probando diferentes cosas, pero creo que el éxito reciente en mi carrera se debe a que me crucé con la gente adecuada. He cambiado de equipo, ahora trabajo con un grupo internacional [Estados Unidos y Latinoamérica] con el que he podido aportar cosas nuevas", asegura el artista.

—Toma distancia—

La estrella española prefiere pasar por alto las comparaciones con otros artistas. A inicios de su carrera, mucha gente le recriminó tener un estilo similar al del canadiense Justin Bieber. "El que me comparen con otros artistas es algo a lo que no le tomo mucha importancia. Para mí, esas críticas no son constructivas", contesta.

Mateo se describe como un trabajador constante y expresa que tener más de 2 millones de seguidores en Instagram no ha hecho que se olvide de mantener los pies sobre la tierra. "Un cantante puede tener mucho talento y suerte; pero si no eres perseverante, no pasa nada. 'Ser humilde abre puertas, pero ser agradecido las mantiene así' es una frase que me representa", manifiesta.

Sea como fuere, el futuro del español parece pintar favorable. Además de su reciente colaboración con el rapero 50 Cent, adelanta que su nueva canción será junto con Jennifer López y Yandel.