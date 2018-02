Alternativo Music Festival: todos los sonidos, un mismo lugar

La idea del Alternativo Music Festival es ciertamente ingeniosa y genera un bloque de sonido sin interrupciones: en dos escenarios paralelos y con un cronómetro en cuenta regresiva, las bandas suben y bajan cada 30 minutos en asombrosa solución de continuidad. Es como un solo concierto que explora las variables más extremas del rock y el pop, en una mutación que se extenderá hacia lo tropical-andino para terminar en una lúbrica pachanga de salsa dura.

El modelo –testeado con notable éxito en festivales como el Download de Leicestershire, el de Reading o el de Leeds, todos en Inglaterra– amalgama tal cantidad de sonidos que es preciso programarla desde el mediodía para que cronométricamente termine dos horas después de la medianoche. Cosa que ocurrió en su primera edición: 24 bandas transportaron a por lo menos 15 mil almas hasta las instalaciones del Lawn Tenis de Jesús María.“El año pasado alcanzamos un ‘sold out’ dos días antes. Esta vez estamos en camino a conseguir ese objetivo”, dice César Ramos, la voz cantante y sonante de Inmortal Producciones –también responsable del Festival Vivo X El Rock y del Día del Rock Peruano–, sobre un evento cuya convocatoria, selección y ‘line-up’ obedecieron estrictamente a sus preferencias musicales y, claro, a la demanda del público. “La nostalgia que la gente tiene por Pedro Suárez-Vértiz determinó, por ejemplo, que por primera vez contrate a su banda”, explica.

MARATÓN DE RIFFS

“Nosotros abriremos el escenario del rock&pop estrenando una nueva canción, un regalo para quienes nos siguen desde hace exactamente 20 años”, dice José Arbulú, cantante y compositor de Cementerio Club. Trazado sentimental por el que también discurrirá Dolores Delirio, enésima formación e indoblegable fidelidad al lado oscuro estrenando su EP “El camino”. Luego subirán los Cuchillazo para bajar momentáneamente la gradación eléctrica de sus descargas, porque presentan “Bestia acústica”, su nuevo esférico desenchufado.

Mientras tanto, en el escenario paralelo –reservado para lo indie/fusión– los parlantes se empezarán a reventar por acción de ese cuarteto de raperos socialmente comprometidos llamado Rapper School. Quienes sobrevivan el azote de los ‘warriors’ podrán asistir al set de mixtura mestiza que vendrá, sucesivamente, de Olaya Sound System, La Nueva Invasión y La Sarita, cuya solidez, potencia y profundidad vernacular allanará el camino para la rítmica reggae de Laguna Pai.

Y si en el otro escenario el furioso retorno de Difonía infestará de punk y heavy, las baladas de Trémolo prometen cumplir con una catarsis temporal que 6 Voltios amenaza con fracturar y Zen recomponer. Al otro lado, los Uchpa volverán a hacer trizas las marquesinas con su invaluable metralla de estirpe quechua precediendo el ingreso de esos históricos vestidos de verde, Los Mirlos, impecables en su cultivo amazónico y cumbiambero. Hasta que la inclasificable sicodelia de Kanaku y el Tigre imponga cierta tregua temporal.

RUSH FINAL

​ A las 8:30 de la noche empezará la disputa por las palmas del respetable: desde el extremo más popular del ‘mainstream’ subirá el animador Raúl Romero para un reciclaje de viejos éxitos que, seguro, recibirá la respuesta firme del sector indie. We The Lion, en ustedes confiamos.

El contraataque ocurrirá a través de la banda de Suárez-Vértiz y será replicado por Zaperoko, salsa dura del Callao, antes de otro duelo en las antípodas: el pujante golpeteo de Libido frente al preciosismo de Tourista. El huaico populista de Rio atemperado por el electropical de La Mente. La baladística de Amén devuelta en rítmicos frascos de candela pura por Bareto. Al final, Mar de Copas dispondrá de 30 conciliadores minutos para rubricar armoniosamente la jornada.

Jornada que, por lo demás, se prevé ágil y divertida en su yuxtaposición de formas y estilos. La brevedad del tiempo, además, hace que las bandas expriman lo mejor de su repertorio para inocular la dosis exacta de electricidad en el respetable, que soportará la maratónica faena cómodamente instalado bajo los árboles, en las áreas de descanso y con las dotaciones de comidas y bebidas. Así, los organizadores consideran que fácilmente alcanzarán la friolera de 18 mil melómanos frente a las dos tarimas. Y que el viento pachanguero, entre la hipocondría y la vanguardia, nos sea favorable.

CRONOGRAMA AL DETALLE

Estos son los horarios y bandas del Alternativo Music Festival:

Rock/pop

12: 30 - 1:00 p.m.

Cementerio Club



1: 30 - 2:00 p.m.

Dolores Delirio



2: 30 - 3:00 p.m.

Cuchillazo



3:30 - 4:00 p.m.

Difonía



4: 30 - 5:00 p.m.

Trémolo



5: 30 - 6:00 p.m.

6 Voltios



6: 30 - 7:00 p.m.

Zen



7: 30 - 8:00 p.m.

Daniel F



8: 30 - 9:00 p.m.

Raúl Romero



9: 30 - 10:00 p.m.

Pedro Suárez Vértiz (banda)



10: 35 - 11:10 p.m.

Libido



11: 40 p.m. - 00:15 a.m.

Rio



00: 45 - 1:20 a.m.

Amén



1: 55 - 2:30 a.m.

Mar de Copas



Indie/fusión

12: 00 - 12:30 p.m.

Rapper School



1: 00 - 1:30 p.m.

Barrio Calavera



2: 00 - 2:30 p.m.

Olaya Sound System



3: 00 - 3:30 p.m.

La Sarita



4: 00 - 4:30 p.m.

La Nueva Invasión



5: 00 - 5:30 p.m.

Laguna Pai



6: 00 - 6:30 p.m.

Uchpa



7:00 - 7:30 p.m.

Los Mirlos



8:00 - 8:30 p.m.

Kanaku y el Tigre



9:00 - 9:30 p.m.

We The Lion



1 0:00 - 10:35 p.m.

Zaperoko



11:10 - 11:40 p.m.

Tourista



00: 15 - 00:45 a.m.

La Mente



1: 20 - 1:55 a.m.

Bareto