Ania: conoce a la nueva voz peruana del electropop

Para la cantante peruana Vania Mitre, el uso de un nombre artístico –Ania– funciona como un álter ego que la vuelve poderosa cada vez que pone los pies en el escenario. "Me ayudó a sobrellevar los nervios y a aprender a confiar más en mí. Cada vez siento que Ania y Vania están más sincronizadas [...]. El cambio de nombre marca una evolución personal. Vania era alguien a quien le daba miedo luchar por sus sueños. Ania nace de eso", cuenta la artista.

A pesar de sus cortos 23 años, la intérprete ha logrado trazar su propio camino en la industria musical. El año pasado lanzó su primer disco "Danza animal". Y ahora se suma que su nuevo videoclip "Bailando", hecho en colaboración con el artista urbano Young Eiby, acaba de superar el millón de reproducciones en YouTube, algo que no ocurre muy seguido en la escena musical local. No obstante este hito, ella no considera que ese logro sea suficiente.

"Solo significa que más personas están disfrutando de mi música y que el trabajo que venimos haciendo funciona. Es un logro importante, sí, pero creo que no lo es todo. No considero que los artistas tengamos que irnos hacia un lado [género urbano, el de moda] para tener éxito, pero es importante prestar atención a lo que la gente pide. Eso no significa que tienes que cambiar tu esencia. Al contrario, es crecer como músico y probar cosas nuevas", aclara la cantante.

Ania - "Bailando" ft. Young Eiby - VIDEO

PREDESTINADA

Ania lleva la música en la sangre. La joven es hija del compositor Fahed Mitre y la ex Miss Perú Marisol Martínez, así que ha crecido teniendo este arte como su fiel acompañante. Y ante la pregunta sobre si considera que era inevitable que se dedicara a la música debido a la influencia de sus padres, ella asegura que su elección no está 100% relacionada con ellos.



"Mi papá fue el primero en decirme que, si quería cantar y dedicarme a esto, antes necesitaba tener el título de una carrera que también me gustara, porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Por lo mismo que él es músico, tiene mucho más claro lo difícil que es esta industria y quería que yo esté preparada para todo. [...] Sí, mi papá es músico y eso influyó en cierto grado, pero haya estado o no él en esta industria, siento que yo igual hubiera terminado siendo cantante. Es lo que más me gusta hacer y con lo que me veo más cómoda. Estoy haciendo mi carrera por mi cuenta", finaliza la artista, quien cantará en El Rastrillo, evento que busca recaudar fondos para la Asociación de Hogares Nuevo Futuro.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: El Rastrillo, puericultorio Pérez Araníbar.

Dirección: Av. del Ejército 650, Magdalena del Mar.

Fecha: 30 de setiembre, 5 p.m.

Entradas: Teleticket.