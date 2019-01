Thalía, J Balvin, BTS y esos ritmos que marcaron la pauta en 2018

La producción en la industria musical en el 2018 ha sido variada y vasta, rozando lo inabarcable. Esta es una selección arbitraria de sus hitos:

1) Entre la narcosis y el sentido de la oportunidad: con un tono de voz a medio camino entre la dulzura, la alucinación, el éxtasis cósmico y la hipnosis melódica, la mexicana Thalía preguntó en una transmisión en vivo en una cuenta de sus redes sociales: “¿Están ahí, mis vidas? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten?”. Tal monólogo fue un bombazo y viral instantáneo que derivó en burlas, parodias y la creación artística: la cadena rocambolesca de sucesos desembocó en la pegajosa canción de tonos pop y ‘bubblegum’ titulada “Me oyen, me escuchan”.

EN VIDEO: "Me Oyen, Me Escuchan", tema oficial de Thalía. (Fuente: YouTube)

2) Honores para el rap: en el 2018 se concedió por primera vez un premio Pulitzer a un disco de rap. Este recayó en “DAMN”, de Kendrick Lamar. Tal distinción solía estar reservada para artistas de jazz o de música clásica. Desde un tono más introspectivo que otros álbumes suyos, el estadounidense Lamar persiste con virtuosismo y nervio sus fraseos sobre los deseos y demonios personales, la redención y la denuncia social. Gloria a los ‘beats’ y ‘samples’.

3) No apto para puristas: el colombiano J Balvin lanzó “Vibras”, una de las mejores placas que se haya facturado del reguetón o del pop electrónico latino urbano –caben otras etiquetas–. En sus canciones resuenan ‘loops’, programaciones y ritmos que atrapan y movilizan, aunque algunos temas se codean con la repetición sin inspiración. El otro talón de Aquiles son las letras monotemáticas.

J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)

4) Pop y resiliencia: en el 2017, en un show de Ariana Grande en Manchester, murieron 22 personas por la barbarie terrorista. En el 2018, ella cantó en el funeral de la inmortal Aretha Franklin. Durante el acto, un cura la abrazó de un modo repudiable. Luego, su ex Marc Miller falleció por sobredosis. Días después, se canceló la boda entre Ariana y Pete Davidson. Y tras esos vaivenes, la estadounidense volvió a abrazar la seducción con un tema que lleva el título sintomático de “Thank U, Next” (“Gracias, el siguiente”).

Ariana Grande - "Thank U, Next". (Fuente: YouTube)

5) En la cumbre: el 2018 fue un año estelar para el K-pop. La banda BTS incluso fue portada de la revista “Time”. Un fenómeno incontenible.

BTS en la revista "Time".

6) Triste e inevitable: pronto ya no existirán las revistas de música impresas. La mítica “New Musical Express”, de Inglaterra, anunció la desaparición de su formato físico. Y hace unas semanas, la versión argentina de “Los inrockuptibles” dijo adiós (no existirá ni en digital). Algo se pierde para siempre: esas maravillosas y obsesivas trincheras a las que les interesan la música y una escritura imaginativa con actitud y conocimiento de causa.