Año 2019: los videoclips de las divas del pop que cumplirán 10 años

¿Qué pueden tener en común canciones como "Paparazzi" de Lady Gaga, "Party in the USA" de Miley Cyrus, "You Belong With Me" de Taylor Swift y "Empire State of Mind" de Alicia Keys? La respuesta es sencilla. El 2019 será el año en el que los videoclips de estos 'hits' musicales cumplirán diez años desde su estreno.

Un sencillo musical tiene la capacidad de evocar al ser humano hacia un recuerdo o lugar en específico. En otros casos, una canción también puede convertirse en el himno que representa a una comunidad. Este es el caso del popular "Party in the USA" de Miley Cyrus, el cual fue utilizado –sin su autorización– para diversos mítines políticos por el actual y polémico presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Esta acción fue despreciada por la cantante y, en más de una ocasión, ella ha señalado que el tema "dejó de ser una fiesta en Estados Unidos". "No es una celebración si no tenemos igualdad, justicia, compasión, amabilidad, oportunidades, atención médica y educación. Si no, nos juntaremos y aseguraremos de que así sea porque no me rendiré", sentenció la cantante de 26 años en una presentación del 2017.



NOSTALGIA MUSICAL

Entre el listado de canciones y videoclips que celebrarán su aniversario número 10, también está "One Time" de Justin Bieber. Este tema lanzó al estrellato al cantante canadiense en el 2009 y formó parte de su EP debut "My World". En el video también aparece el intérprete Usher, mentor de Bieber, quien lo descubrió en el 2008 a través de los videos que el joven solía publicar en YouTube.

También hay que considerar "Halo", la balada de rhythm &blues de Beyoncé (en el 2010, la canción recibió dos nominaciones a los premios Grammy por Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina) y otros 'hits' como "Waking Up in Vegas" de Katy Perry y "3" de Britney Spears.