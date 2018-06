Lionel Igersheim de Selvámonos: "Buscamos ayudar a nuevas generaciones de músicos"

El francés Lionel Igersheim necesitó menos de tres años en el Perú para conseguir lo que ningún peruano había logrado: organizar un festival que no tuviera nada que envidiar al Lollapalooza, Coachella o Glastonbury. Las referencias no son exageradas: desde el 2009, él empuja el coche de Selvámonos, encuentro que cambió el circuito musical nacional y que desde el viernes 29 celebrará su décima edición en Oxapampa. Conversamos con él.

— Cuando llegaste al Perú, no tenías crédito como productor de eventos. ¿Cómo lograste que las bandas confiaran en ti?

Yo mismo me sorprendí de que fuera tan fácil convencerlas de participar en el proyecto, pero creo que se debió a dos cosas. La primera es que desde el inicio me lo tomé muy en serio e iba a las reuniones con una presentación en Power Point en la que explicaba la idea. A esos tiempos en los que tocaba puertas y comunicaba el rollo de lo que queríamos hacer los llamo "los tiempos heroicos". Algunos grupos se entusiasmaban, pero también hubo aquellos que pensaron que estaba loco. Pochi Marambio, por ejemplo, me dijo que no iba a funcionar y que era demasiado complicado. Miki González me dijo lo mismo. La segunda razón tiene que ver con la escena musical. Antes era más complicado para las bandas encontrar escenarios para presentarse, sobre todo en provincia, así que eso hizo que prestaran más atención a propuestas para viajar al interior y que sean más flexibles y tolerantes.

— Como curador de este evento, ¿crees que el público nacional está ávido de escuchar nuevas propuestas o prefiere lo mismo de siempre?

Hasta esta edición, que es la décima, hemos tenido la política de no repetir bandas, algo que ya empezábamos a sentir como una camisa de fuerza porque hay buenas bandas que nos gustaría escuchar todos los años. Aun así, nosotros creemos que si incluimos nuevas propuestas musicales y damos a las bandas las mejores condiciones para que toquen y que el público asista a verlas, se van a fijar en ellas. Pero es verdad que el peruano tiende a escuchar siempre lo mismo. En cierta forma, eso es bueno para las bandas locales porque tocan cuatro veces al mes en una misma ciudad, lo que es muy extraño en otras ciudades del mundo.

— Lo que dices parece sustentar el argumento de muchas radios, de no pasar música nueva.

Sí, lo entiendo, pero el problema es quedarse en ese nivel. Nosotros queremos aportar al crecimiento de la escena musical y creemos que hay que ser sutiles y estratégicos para lograrlo. OK, voy a programar un poco de lo que sabemos le gusta a la gente y que es lo que, finalmente, va a hacer que se vendan tickets, pero también voy a proponerte bandas nuevas para que más adelante se vuelvan conocidas. Nos pasó, por ejemplo, en el 2012 con grupos pequeños como Laguna Pai y La Nueva Invasión. Ellos fueron superentusiasmados al festival y, dos años después, se convirtieron en referentes de la escena. Lo que buscamos es que haya nuevas generaciones de músicos y ayudarlos.

— Pero, finalmente, a las bandas chicas se les programa a las 11 a.m.

Nosotros luchamos para que la gente viva toda la experiencia del festival y tratamos de dejarle en claro que los conciertos estelares no lo son todo. Es un trabajo que hacemos en conjunto con las bandas y tendemos a programar grupos fuertes más temprano para jalar público. Pero, aun así, el hecho de estar en el cartel ya es de gran ayuda para que la gente sepa que existen.



DATOS:

-Del viernes 29 de junio al domingo 1 de julio, en Oxapampa, se celebrará la décima edición del festival. Las entradas están disponibles en Joinnus.com

-En total se presentarán 22 bandas y DJ nacionales e internacionales. Destacan Cuchillazo, Miki González, Barrio Calavera, The Inspector Cluzo, La Mente, Uchpa, entre otras.