Calle, lírica e improvisación: el rapero A.C.O presenta "Rap al gusto"

Esta es la primera vez que A.C.O, apodo del beatmaker y rapero Arturo Salazar, no tiene todo el control sobre su música. A diferencia de sus primeros álbumes, en "Rap al gusto" –EP que ahora presenta– dejó la creación musical en manos del productor Don J, mientras que él solo se preocupó por las letras. "Estar involucrado en toda la producción del disco lleva a más frustraciones, a momentos pesados en los que no sabes en qué dirección avanzar. Este proceso ha sido más tranquilo porque me mandaron las pistas y solo me dediqué a escribir. Si normalmente me toma un año terminar un disco, ahora fueron tres o cuatro meses. No lo había pensado, pero el nombre de este EP quizá tenga que ver con que me di el gusto de soltar un poco y dedicarme solo a la lírica", afirma A.C.O.

Mientras que algunos de sus pares critican el excesivo protagonismo de las batallas de gallos en el hip hop nacional, A.C.O prefiere tomarlo con calma. Para él, ver a dos MC enfrentándose 'pico a pico' es un espectáculo que no afecta a músicos como él. "No siento que nos juegue en contra. Siento que estas batallas llaman la atención y dirigen las miradas hacia el rap. Poco a poco tendremos más oportunidades", sentencia.

AL DETALLE

Al escuchar "Rap al gusto" da la sensación de que A.C.O se siente libre al rapear, pero que, tal vez, no arriesga lo suficiente musicalmente, algo que sí caracterizó su álbum "Ritmo y vuelo" (2014). Al respecto, él comenta: "Años atrás escribía sin sentirme responsable de las letras. No necesariamente era consecuente con lo que decía. Ahora le doy más importancia a cada frase. El resultado puede ser mejor o peor, dependiendo de quién sea el que escuche. En todo caso, el riesgo lo tomé al trabajar con un productor. Cuando me encargaba de todo, me gustaba experimentar con otros géneros y ritmos. Tal vez en ese sentido se sienta distinto, pero a nivel lírico fue el mismo proceso. Cada disco revela momentos diferentes".

Para iniciar, "Rap al gusto" recurre al sonido del scratch, recurso antes visto en la música de A.C.O. Luego de ello, suenan los motivos 'loopeados' sobre los que se montan ritmos y demás arreglos. El primer tema es "Peruchosky", nombre que podría responder a la fiebre mundialista. Allí, el rapero recurre al propio ego y narra una competencia entre MC que caracteriza al rap desde sus inicios. Más adelante, en "Diciembre", A.C.O reflexiona sobre su vida. "¿Qué le contaré a mis hijos?", canta. Pero el tema que más se repite es el desamor, aunque no se deja entender si es que se trata de una persona o de un sueño. Destaca "Por la mañana", quizás la canción más lograda del EP. La guitarra y el saxo –que son producto de la computadora e inventiva Don J– agregan el dramatismo ideal para un sentido reclamo. "Me mencionas en tus chismes porque temes que descubran que tus novios son tus rehenes", se escucha.



Por el momento, A.C.O anuncia que entre finales de este año e inicios del próximo lanzará una nueva producción, aunque todavía no está definido el camino por el que transitará.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: El GatoTulipán (Bajada de Baños 350, Barranco).

Fecha: viernes 6 de julio, 10 p.m.

Entrada: S/ 15 en la puerta.