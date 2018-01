Camila Cabello, el ascenso de una nueva estrella pop

Cuando las bandas juveniles se empiezan a desintegrar, una duda surge naturalmente: ¿cuál de sus integrantes será el más exitoso o talentoso como solista? A fines del 2016, a Fifth Harmony –la agrupación femenina pop– le pasó algo parecido: la cantante cubana Camila Cabello anunció su salida de la banda.

Un año después, la estrella no solo cuenta con la canción número 1 de la lista pop de Billboard ("Havana"), sino que su primer disco "Camila" figura en el primer puesto de iTunes en 100 países a 3 días de su lanzamiento, convirtiéndola en la primera artista que alcanza ese récord con un disco debut.

DEL ESCÁNDALO A LA CIMA

"La banda [Fifth Harmony] estaba en su mejor momento, pero sentía la necesidad de explorar mi individualidad como artista", dice la cubana a "The New York Times".

Camila Cabello asegura que en más de una ocasión quiso escribir canciones en el grupo, pero las otras integrantes no estaban de acuerdo."Camila" no solo está en lo más alto del 'streaming'. Por el momento, no ha recibido muchas críticas negativas –revistas como "Rolling Stone" y "Billboard" califican el disco con 4 estrellas de 5–. "Si alguien quiere desarrollarse como músico, no es correcto que alguien te diga que no", concluye la cubana.