Todo parecía ir viento en popa para Camila Cabello. Hace un mes, la artista cubana se posicionó en el primer puesto de iTunes en 100 países con su primer álbum como solista, "Camila". Y la semana pasada, la cantante agotó las entradas de su primera gira en menos de 24 horas.

Su nombre había logrado mantenerse lejos del escándalo, hasta que hace dos días, en medio de una entrevista con el portal The Times UK, se le tocó el tema de la filtración de una conversación del 2013, en la que Cabello usó la palabra 'nigga' –negro en inglés, considerado como un adjetivo denigrante– para referirse al ex presidente de Estados Unidos Barack Obama.

Ante esto, a la cantante no le quedó más que pedir perdón por segunda vez: "Tenía 15 años y he aprendido de mi error". La intérprete agregó que por motivos como este no es muy fanática de las redes sociales. "Soy humana y también la parte inhumana de este escrutinio público", sentenció con firmeza la intérprete.

Esta no es la primera vez que el uso de la palabra 'nigga' causa problemas a un artista. A inicios de este mes, el 'youtuber' y actor Kian Lawley fue despedido de la nueva película de Fox, "The Hate U Give", por el mismo motivo. "Las palabras tienen poder y causan daño. Lo siento mucho", escribió Lawley en Twitter.

La conversación de Cabello reaparece en el mejor momento de su carrera artística. ¿Acaso se trata de una estrategia para menoscabar su éxito? El tiempo dirá.