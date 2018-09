Carlos Vives: ¿qué incluye el contrato entre Promperú y Sony Music?

"Mañana", el videoclip de Carlos Vives filmado en Lima, ha sido tema de debate en los últimos días, no solo por mostrar una ciudad de fantasía para la mayoría de limeños acostumbrados al caos, sino también por el costo de su producción. Al respecto, Promperú aclaró que la inversión total (US$1 millón) servirá para realizar una campaña, que incluye dos videoclips y su respectiva promoción: el primero fue filmado por la productora colombiana Mestiza Films; el segundo se hará este año.



"Hemos firmado un contrato con Sony Music para una campaña con dos artistas de su catálogo. El primero fue Carlos Vives en Lima y el segundo será grabado en la ciudad de Cusco con un artista anglosajón", señaló a El Comercio Isabella Falco, directora de Comunicaciones e Imagen País en Promperú.



Aunque no se ha detallado de quién se trata, el catálogo de Sony Music ofrece a artistas de la talla de Adele, Beyoncé, Miley Cyrus o Justin Timberlake.

El Comercio tuvo acceso al contrato que suscribieron Prom-Perú y Sony Music Entertainment Colombia S.A., en el cual se indican detalles como la grabación de dos videoclips, la filmación de los detrás de cámaras y los saludos de los artistas. Además, fotografías del rodaje, un plan de márketing en redes y otras plataformas, y dos entrevistas exclusivas de 10 minutos con los cantantes de cada videoclip.



Entre las obligaciones de Sony Music está asumir todos los costos derivados de producción, impuestos y gestión de recursos humanos, indicar expresamente que los videos fueron grabados en Perú con la colaboración de Marca Perú, y coordinar "concursos promocionales para regalar 'una escapada' por algunos destinos del Perú.

► MIRA AQUÍ EL DOCUMENTO FIRMADO POR PROMPERÚ Y SONY MUSIC

¿Pero fue un gasto excesivo? Desde Promperú señalan que el video de Vives ha sido una buena inversión, pues una campaña global de mayor difusión costaría cerca de US$15 millones. Puesta en una plataforma como YouTube, los costos bajan, y el efecto sería rentable. "Por cada millón de visualizaciones se genera la visita de 80 turistas", agregó Falco. El video de "Mañana", estrenado el viernes último, ya tiene más de tres millones de visualizaciones.



"Mañana", video de Carlos Vives. (Fuente: YouTube)

MARKÉTING TURÍSTICO

El uso de espacios turísticos para el espectáculo es una tendencia en crecimiento. En el 2015, el propio Vives filmó una nueva versión de "La tierra del olvido" junto a Maluma, Fanny Lu, Fonseca y Andrea Echeverri. El video muestra lugares turísticos de Colombia y ha acumulado en YouTube 67 millones de vistas desde que fue estrenado hace tres años.

El Ministerio de Turismo de Ecuador invitó el año pasado a Nicky Jam y Wisin (artistas de Sony Music) a grabar el video "Si tú la ves" como parte de su campaña internacional All You Need Is Ecuador. En YouTube ya supera las 300 millones de vistas.

En junio de este año también se conoció que Beyoncé y Jay-Z habían desembolsado cerca de 20 mil dólares por día para grabar el videoclip "Apes**t" frente a la "Monalisa", en el museo parisino del Louvre. La productora de la cinta "Ocean’s 8" también donó un millón de dólares al MET de Nueva York por acoger el rodaje durante dos semanas y media.

Países como España y Nueva Zelanda se han beneficiado por el turismo gracias a la difusión de sus espectaculares paisajes en la serie "Juego de tronos" y en la saga "El señor de los anillos", respectivamente. En ambos casos, con convenios gubernamentales que favorecían a actores locales.



Habrá que ver si los réditos de estos trabajos ayudan de verdad a la promoción internacional de nuestro país, o terminan siendo publicidad demasiado cara y poco efectiva para generar ingresos.

OPINAN LOS EXPERTOS

​Percy Céspedez

Realizador de videoclips

"El video falla porque podemos confundir a Lima con cualquier otro espacio. La intención es buena, pero han podido manejar mejor el presupuesto. Con US$1 millón se podría haber hecho algo más artístico, incluso hasta seis videos con artistas internacionales de esa calidad. 'Mañana' parece un comercial de un chifa. La aparición de Natalia Málaga es innecesaria y absurda".

Omar Polo

Publicista de McCann

"Lo que ha hecho Prom-Perú es una estrategia de 'product placement', en la que una marca se posiciona dentro de un contenido, en este caso, un videoclip. Más allá de que guste o no, es una herramienta válida. Esta campaña ha sido lanzada en medio de las críticas sobre una publicidad que discrimina [Saga Falabella]. No es el caso de este video, pero pudo haberse mostrado más pluricultural".

Pedro Suárez-Vértiz

Cantautor

"¿Prom-Perú hizo un gran gasto? Sí. Pero igual o más se gastó llevando 20 figuras peruanas al pueblo Peru en Nebraska en el 2011 para hacer un comercial que solo se vio en el Perú. Los artistas de ligas comerciales mayores como Vives, Alejandro Sanz, Shakira o Juan Luis Guerra gastan mínimo US$5 millones en lanzar el primer single de un nuevo disco. Gian Marco, Eva (Ayllón) y yo, si bien tenemos prestigio, no entramos a esa élite porque la piratería local lo impidió".