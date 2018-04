Celso Piña, el acordeonista de Hamelín, regresa a Lima

Un día bajó del cerro natal para dedicarse a llenar estadios. En Helsinki, Shanghái o París. Estelariza grandes festivales. Toca con Café Tacvba y Natalia Lafourcade. Firma el 'soundtrack' de una película de González Iñárritu, alterna con una filarmónica y aparece en los premios MTV. Una vez transportó un pedazo de Macondo hasta los pies de Gabriel García Márquez, que empezó a mover el esqueleto y dijo que ahora sí podría morirse en paz. La especialidad de Celso Piña (Monterrey, 1953) es derramar pedazos de Colombia por el globo terráqueo.

—Piña colado—

"Todavía no me olvido de la tremenda emborrachada que me metí con el famoso pisco que ustedes tienen", dice. Rememora las veces que vino a Lima –Festival de los Siete Mares, 2014; Selvámonos, 2015– y su voz en el auricular se parece a la de Alejandro Toledo con resaca. Lo cual resulta perfectamente explicable tratándose del cantante y sonante de uno de los combos más embriagadores de Latinoamérica, ese que bebe directamente del ruido antillano ancestral.

Hasta transformar un territorio gobernado por el corrido y el huapango en la sucursal azteca de La Guajira colocha: Piña miró cerro abajo y cruzó vallenato con ska, bolero y hip hop en una coctelera de gran caudal y muchos afluentes, incluyendo "La cumbia de los pajaritos", compuesto por Werner Thomas y firmado por Los Mirlos.

"Soy el pionero de la cumbia en Monterrey", dice. Pero esa conquista ocurre en los años 60 gracias a los "sonideros", esos dueños de equipos de audio y animadores de eventos bailables callejeros. Así que la gira de los colochos Aniceto Molina, Alfredo Gutiérrez y Los Corraleros de Majagual solo terminaría cimentando la ocupación.

—Cholombianización azteca—

​Cabeza rapada. Pelo oxigenado. Camisas floreadas con palmeras. Y el insolente flequillo que se desploma en la cara, hirsuto. Son 'los colombianos' de México, toda una subcultura marginal estigmatizada como los 'cholos', que es como les llaman a los chicanos de Los Ángeles. Esos que rezan a la Virgen de Guadalupe con el fervor vallenato de Andrés Landero y Policarpo Calles.

Pero, claro, el que llena estadios es el hombre del cerro. El 'rebelde del acordeón'. El 'cacique de la campana'. El 'Van Halen del acordeón'. "Con que no me llamen el 'marihuano del cerro', todo bien", dice. Y se va. El fuelle de su instrumento musical en sístole y diástole.

ARMÓNICA DEL VIENTO:

Intérpretes destacados del acordeón.

Kimmo Pohjonen

Dueño de un arte de inclasificable belleza, el finlandés de 54 años es considerado un maestro de la experimentación y la música de vanguardia.

Julieta Venegas

En sus siete discos la cantautora mexicana (48) emplea un acordeón. Confiesa su predilección por los Hohner y Gabbanelli.

Francisco Moscote

Pendulando entre la ficción y la realidad, es el personaje más legendario de La Guajira colombiana que con la dulzura de su instrumento espantó al diablo. Aparece como el anciano de 200 años que canta en "Cien años de soledad".

Christine McVie

Se atribuye la dulzura casi etérea de Fleetwood Mac a las notas que pudo extraerle al acordeón la célebre tecladista, hoy de 75 años.

Astor Piazzolla

Considerado el ‘asesino del tango’ por fracturar su orquestación tradicional, el músico platense (1921–1992) adquirió fama universal gracias al pulso heterodoxo de su bandoneón Doble A, pieza de museo que se conserva en Santiago de Baradero.

Arturo Ruiz del Pozo

Acordeonista nacional (69) graduado en Londres y reconocido por sus multitudinarios conciertos en Marcahuasi y Nasca. Crea texturas new age y compone música concreta.