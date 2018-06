Clara Yolks: una joven voz peruana sube a escena

Cuando Clara busca las palabras exactas para explicar el porqué de su nombre artístico (Yolks), asegura que no se trata de un álter ego, como es el caso de muchas estrellas de la industria musical.

Para Pomareda (su verdadero apellido), es un simple juego de palabras. "No hay mucho que filosofar. Me llamo Clara, así que el apodo apareció de términos que refieren a 'yemas' en inglés [...]. Se trata también de tener una marca propia y un nombre que identifique un género de música. A veces escucho: 'Esta canción es bien Beatles'. A mí me encantaría que dijeran: 'Tu música es bien Yolks'", explica entre risas la cantautora peruana de pop e indie folk que este jueves estrenará el videoclip de "Lunera Remix".

Esta nueva versión del tema que forma parte de su álbum debut "Viene y va" (2017) –cuyo video original supera las 90 mil reproducciones en YouTube– mantiene su esencia mística, tal y como ella lo describe, pero el plus es que te invita a bailar. "Mi productor [Bens, bajista de la banda nacional Alerta Rocket] y yo queríamos hacer algo diferente. Le envié la canción al DJ Towa [de la emisora Studio 92] y junto con G.A. [ganador del Top DJ Award 2017] decidieron trabajar esta versión de 'Lunera'. Le dieron el toque de 'moombahton', género que fusiona la música house, electrónica y reguetón", explica la artista de 21 años.

NUEVA MIRADA

Aunque el arte está ligado a la vida de Clara desde que era muy pequeña, ella dice que desde hace dos años la composición se volvió parte crucial de su desarrollo debido a ciertos problemas que le detectaron. "Tengo un marcapasos", dice, sobre aquel dispositivo que ralentiza la actividad electrónica cardíaca.

"La música funcionó para mí como una escapatoria. Muchas personas me escriben diciendo que mejoré su día al escuchar mis canciones, eso también es un alivio para mí. Es más, en el disco hay una canción titulada 'Bum badum' que hace referencia al sonido del corazón cuando estamos emocionados. La música está hecha para contar lo que unas palabras quizá no puedan", sostiene la intérprete.

MOMENTO CLAVE

Para Yolks, la escena musical peruana se encuentra en un contexto decisivo. Sobre todo, si se habla de las representantes femeninas que muchas veces habían quedado en un segundo plano respecto al sexo masculino. Ella afirma: "Está cambiando muchísimo [la industria]. El rol femenino siempre ha estado, solo que el público peruano no lo sentía muy cercano en los conciertos [...]. Me considero como parte de un total de propuestas, todos tenemos algo que transmitir y siempre pienso: ¿Por qué no podría tener un lugar en la historia de la música de mi país?", finaliza la cantautora.

MÁS INFORMACIÓN

La música de Clara Yolks está disponible en Spotify, Apple Music y YouTube. Para conocer fechas de sus conciertos: www.clarayolks.com.