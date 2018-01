Dan Dan Dero: Introspección en clave pop

La etérea portada de "La gran implosión", disco debut del grupo nacional Dan Dan Dero publicado en diciembre pasado, podría hacer pensar que se trata de una propuesta musical experimental. Pero nada más lejano de eso: lo que ese disco ofrece es un pop accesible, con letras que no se complican en narrar historias o profundizar sobre el desamor.

Ahí está "Fuego", tema con el que se inicia el disco y en el que se escucha: "Te dije que no, pero buscas lo que quieres. Craso fue mi error de dejarte jugar siempre". Destaca también "Detonador", single en el que el bajo cobra cierto protagonismo y en el que las palabras de lamento pasan a un segundo plano gracias a la alegría propia del dream pop. Por su parte, "Me escueleaste en primavera" aparece como una balada pop que no se complica con los arreglos ni duda en evocar el romance setentero al que le agregan sonoridades contemporáneas low fi.

Erik Baumann, guitarrista de la banda, afirma que para definir la propuesta del álbum fueron necesarios casi dos años de arduo trabajo. Al respecto, él comenta: "La mayoría de las canciones de 'La gran implosión' fueron escritas a finales del 2015, lo que nos permitió pulirlas y probarlas en vivo durante el 2016. Fue un largo proceso de corrección, al que se sumó el trabajo de preproducción que duró más de un año, hasta que en marzo del año pasado empezamos a grabar el disco". Baumann agrega: "Decidimos que, antes de lanzar el disco en físico, lo haríamos virtualmente porque existe un público que prefiere escucharnos online y, además, porque la logística podía fallar y, probablemente, recién este mes lo estaríamos publicando".

Así como Dan Dan Dero, bandas de similar factura como Gomas y Suerte Campeón, buscan abrirse paso en la movida local. Felizmente, estas tres parecen tenerla clara: no hay mejor manera de lograrlo que unir fuerzas y trabajar juntos. Por eso es que el miércoles 24, ellos se darán cita en La Noche de Barranco, donde compartirán escenario e interpretarán lo mejor de sus trabajos discográficos. Una evento para los amantes del pop.