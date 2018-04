Erasure en Lima: conversamos con Andy Bell, su legendario vocalista

"Erasure" significa 'borrar', pero de aquel primer bombazo electropop que remeció los cimientos de las discotecas del orbe cuando ellos dos apenas acababan de salir a escena, queda todo. Desde el primer síncope de teclados del hit pionero –"A Little Respect", 1988– hasta sus centenares de reversiones. Y ese insistente viaje hasta la cima de los charts que generó más de 25 millones de discos, su salida inmediata del clóset y el gobierno del planeta LGTB.

El temprano amanecer al éxito de Vince Clarke (58) en el groove sintético y Andy Bell (54) en la voz –apenas precedido por la contundencia de colectivos omnipotentes como Pet Shop Boys y Depeche Mode– se explica más allá de ese carnaval eléctrico que fue el synth pop de aquellos días sin rave: pirotecnia de plumas, lentejuelas, corazones rotos y cursilería kitsch. Para que “The Blue Savannah”, “Love to Hate You” o “Sometimes” terminen solidificando la versión más escandalosa y pinturera del dance.

—Andy, uno escucha Erasure y vuelve a tener 20 años y un primer amor. ¿Cómo manejas esa distancia temporal con tus seguidores peruanos?

Creo que el secreto realmente es que tienes que disfrutar completamente y sumergirte en tu trabajo. Cualquier elogio y buena reacción del público es como la crema en la parte superior. Nos sorprendió muy gratamente la reacción de nuestros fanáticos en Perú. Ustedes parecen personas muy genuinas y amables. Con un paisaje increíblemente variado, hermoso y accidentado. Creo que son relativamente vírgenes en comparación con algunos codiciosos países occidentales.

—¿Conoces algo de nuestra música?

​Pedro Suárez-Vértiz, Stephanie Cayo y Leslie Shaw.

—"World Be Gone" (Mute Records, 2017) llamó la atención por desmarcarse del baile.

​Sí, porque a medida que creces cambian tus prioridades y no estás tan interesado en el sonido pop juvenil de antes y quieres hacer algo con más sentimiento y significado. Claro, esto con suerte puede tener un efecto emocional en el oyente. Pero para serte sincero me encanta un buen ‘boogie’ que realmente eleve el espíritu. Así, creo que ambos estilos son perfectamente compatibles.

—Vince [Clarke] dice que es más fácil hacer canciones lentas que canciones rápidas. ¿Tú qué piensas?

Las canciones más lentas son más como himnos y oraciones, así que de alguna manera tengo una sensación de mayor soledad. Me encanta cantarlas porque casi puedo llorar cuando las interpreto.

—¿Qué son 25 millones de álbumes vendidos en 32 años haciendo música?

​Vince y yo procedemos de familias de la clase trabajadora, por eso siempre es bueno que veamos a nuestros padres, hermanas y hermanos. Y si algún día se me suben los humos a la cabeza, estoy seguro de que mi madre me lo dirá.

ESTILO PERSONAL

​Retorciéndose con el torso desnudo, exhalando homoerotismo y teatralidad, Andy Bell se declaró abiertamente homosexual en 1989. Tenía 25 años y toda una vida de purpurina y rouge por delante. Inmerso en pirotecnia drag queen y gritando "soy gay", en el 2004 admitió ser VIH positivo y en el 2012 vio morir a su novio víctima del sida. Activista por la identidad de género, Bell llegó a Lima con "World Beyond", decimoctavo disco de Erasure, que fue lanzado el 9 de marzo último.

—Tienes dos álbumes de estudio y varios singles como solista. ¿Qué sientes cuando grabas sin Erasure?

​Siento que nunca podré escapar de la música porque es mi vocación. Cada vez que intento detener ese impulso solo se crean otras olas, hasta que no puedo resistir. Digamos que es lo mismo que me pasa cuando estoy con Erasure, pero requiere más planificación porque hacemos una gira y todo consume por lo menos dos años, incluida la grabación.

—¿Y vienen más discos en solitario?

​Estoy trabajando en la tercera parte de "Torsten", que deberá salir en el 2019.

—¿Has contemplado el retiro?

​Veré qué pasa.

—Define "World Beyond".

​Es realmente bello.

— ¿Cómo será el recital en Lima?

​Siempre es estimulante actuar en Sudamérica, soy absolutamente adicto a la pasión de la gente. Tal vez tiene que ver con su fe. Por eso estamos preparando un escenario razonable, que siempre se construye de acuerdo a la localidad. En la lista hay una inmensa selección de canciones que abarca toda la carrera.