Festival Selvámonos inicia edición de aniversario con Miki González

Hubo aquellos que no creyeron en el Festival Selvámonos. ¿Cómo alguien podría organizar un evento que emulara a los clásicos Lollapalooza o Coachella? Lo peor era que quien se animaba a perseguir semejante empresa era un muchachito francés que visitaba el Perú para aprender bien el castellano. El fracaso era casi una certeza. Seguramente lo embaucarían. Pero a Lionel Igersheim no le importaron esas opiniones ni se quedó de brazos cruzados, y siguió empujando el coche hacia adelante. Mañana, ese festival iniciará su décima edición.

A esa época en que Iger-sheim salía a convencer –presentación de Power Point en mano– a las bandas de ser parte de esta revolucionaria idea, él los llama “tiempos heroicos”. Paso a paso, él logró integrar a varios grupos, mientras aquellos que se negaron afirmaron que se trataba de una locura. Uno de ellos fue Miki González, quien será parte de esta edición de la conocida fiesta en Oxapampa.

Es la primera vez que Selvámonos repetirá cartel. "Hasta ahora habíamos tenido la política de no hacerlo, pero ya empezábamos a sentirlo como una camisa de fuerza porque hay buenas bandas que nos gustaría escuchar todos los años", dijo Igersheim en una reciente entrevista con este Diario. Uno de los grupos que regresan es Bareto, ensamble que pega la vuelta después de siete años y que se encuentra en su mejor momento. También habrá novedades, como The Inspector Cluzo, versátil dúo que se presentará con su último álbum "We the People of the Soil" (2018).

Pero si bien la idea de Selvámonos es disfrutar de la música de bandas emblemáticas, Igersheim asegura que también se busca promocionar las nuevas propuestas sin importar el género. “Queremos aportar al crecimiento de la escena musical y creemos que hay que ser sutiles y estratégicos para lograrlo. Vamos a programar un poco de lo que sabemos le gusta a la gente y que es lo que, finalmente, va a hacer que se vendan tickets, pero también voy a proponerte bandas nuevas para que más adelante se vuelvan conocidas. Nos pasó, por ejemplo, en el 2012 con grupos pequeños como Laguna Pai y La Nueva Invasión. Ellos fueron superentusiasmados al festival y, dos años después, se convirtieron en referentes de la escena. Lo que buscamos es que haya nuevas generaciones de músicos y ayudarlos”, afirmó. Una de las novedades de este año será Mundaka, joven agrupación de indie rock conformada por Rodrigo Vera Tudela, Richard Ángeles, Lucas Stiglich y Mateo Majluf. También habrá que prestar atención a Lobos Marinos, Hit La Rosa, Norton, La Cachimba, Invasión Ashaninka, entre otras voces emergentes.

1. Miki González

Mañana, 10 p.m.

Escenario Yanachaga

Uno de los referentes de la música nacional continúa con las celebraciones por el aniversario 25 de la publicación de su emblemático álbum “Akundún”. Destacan de dicha producción temas como “A gozar sabroso”, “Que viva Chincha”, “La esquina del Carmen” y más canciones que González seguramente interpretará.



2. Orieta Chrem

Sábado 2:30 a.m.

Escenario Chemillén

Aprendió a ser DJ encerrada en su cuarto. Las oportunidades para tocar en fiestas y bares le llegaron pronto, así como la necesidad de ampliar sus conocimientos, por lo que fue a España a estudiar ingeniería de sonido. Considerada una de las mejores DJ del top 60 de la Red Bull Music Academy, ella pinchará la mejor música electrónica actual.



3. Mundaka

Sábado, 6:30 p.m.

Escenario Chemillén

Una de las revelaciones del 2016 gracias a su disco “Sonata tropical del Ártico”. El grupo que teloneó a Radiohead en Lima defenderá su álbum en Oxapampa, adelantará un par de temas de su próximo material y calentará el escenario para la presentación de Cuchillazo. Uno de los espectáculos que vale la pena ver. A estar atentos.



4. Bareto

Sábado, 1:15 a.m.

Escenario Yanachaga

Referente de la sabrosa cumbia peruana. Con una importante trayectoria en escenarios del mundo y la satisfacción de haber sido nominados a los Grammy, Bareto regresa al Festival Selvámonos y promete una gran descarga que hará bailar a todos los asistentes. Se espera que toquen “Quiero amanecer” y sus temas más conocidos.



5. The Inspector Cluzo

Viernes, 11 p.m.

Escenario Chemillén

Sus presentaciones casi siempre se inician con un himno que pronto es opacado por la guitarra distorsionada de Malcom y el fuerte sonido de la batería de Phil. En Selvámonos, el dúo francés mostrará por qué se le considera una de las bandas más eclécticas de Europa.



6. Barrio Calavera

Domingo, 12:15 a.m.

Escenario Chemillén

La dosis de cumbia, ska, chicha y reggae para que los asistentes bailen toda. Hace poco, la banda formada en el 2006 lanzó el videoclip de “Este amor no es para cobardes” (“Kumbiamerikan Rockers”, 2015), con el que rinden homenaje a la selección peruana de fútbol. Todos a corearla.



DATOS

Coordenadas

Desde mañana hasta el domingo 1 de julio, en Oxapampa se celebrará la décima edición de Selvámonos. Las entradas están disponibles en Joinnus.



Otros grupos

Se presentarán 22 bandas y discjockeys nacionales e internacionales. Destacan Cuchillazo, La Cachimba, Little Jesus, La Mente, Uchpa, Novalima, DJ Thomas Young, Hit La Rosa, François Peglau y la Fracaso Band, entre otras.