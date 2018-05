En medio de una apretada agenda que incluyó la reciente presentación de su novela "Los días de Kirchner", Fito Páez se tomó un momento para conversar con El Comercio. Él dio detalles sobre el show (que combina su voz con las resonancias del piano) que dará este 1 y 2 de junio en el Parque de la Exposición.



—Tu concierto programado para el 1 de junio en Lima logró 'sold out', y se abrió una nueva fecha ¿Te lo esperabas?

Estoy sorprendido, es una buena noticia. Donde tocaré es un lugar enorme, y es algo raro que tenga ahora una nueva fecha (risas). Serán conciertos al piano, solo, pero tengo pensado hacer una gira con la banda para presentar "La ciudad liberada" (su último disco).

—Este es un homenaje al piano, un compañero que te ha seguido en toda tu carrera artística.

Este formato lo hago desde hace ya varios años. Me da la libertad necesaria para interpretar un repertorio de lo más variopinto y tocar canciones de toda mi discografía. Cada concierto que hago es muy diferente, ¿sabes? Siempre cambio el repertorio. No saber lo que pasará hace que todo sea más divertido y que, incluso, las personas puedan pedir sus canciones favoritas.



—"La ciudad liberada" es tu último disco. ¿Cuánto tiempo te tomó producirlo?

Mucho tiempo. Inició en el 2015 y lo terminamos en el 2017. Es un álbum complejo y largo: dura 72 minutos y tiene 18 canciones. Lo grabamos en vivo con la banda y le añadimos más pistas en Miami. Luego volvimos a Buenos Aires y Rosario, y dividimos la tarea en dos ciudades y con dos técnicos en paralelo. Así se fue construyendo. Es un álbum del que me siento muy orgulloso porque es elegante y salvaje a la vez.

—El amor es uno de los principales conceptos que se desarrollan en tu discografía. ¿Cómo es enamorarse nuevamente con 55 años?

El amor es un concepto más grande que el enamoramiento en sí mismo. Tienes el amor a los hijos, el amor a la tierra, el amor a la música, el amor al mundo. El enamorarte es una parte muy chiquita del amor. Tienes la suerte de enamorarte una vez y no enamorarte más, pero el amor siempre será una puerta preciosa que alumbra tu vida.



—Y una inspiración para ti es Eugenia Kolodziej, tu novia desde hace más de dos años, que incluso aparece en la carátula de "La ciudad liberada"

Sí, Eugenia es parte de la familia. Tiene una energía hermosa y fue la musa del álbum de alguna manera.

(Foto: Difusión)

—"La ciudad liberada" ha sido elogiado por la crítica y considerado uno de los mejores discos de tu carrera, ¿también lo consideras así?

​Sí, posiblemente sea uno de los mejores, aunque todos mis discos son como mis hijos y no puedo querer a uno más que a otro. Este, en particular, ha tenido una serie de inconvenientes de producción, temas económicos y de planeamiento. Es como si hubiera habido una fuerza que impidiera que el álbum se realice. Y como logré que vea la luz aun con todos estos contratiempos, le tengo un cariño especial. Es uno de los discos más potentes. Me siento muy identificado.

—Así como en Lima, en Buenos Aires se viven tiempos de violencia contra la mujer. ¿Estás involucrado con causas que defienden los derechos femeninos?

"Aleluya al sol", una de las canciones del último disco, toca el tema de Ni Una Menos. Son aspectos coyunturales. Lo que me parece fabuloso es que la revolución feminista que vivimos traiga al Parlamento los temas y las leyes por las que luchan las mujeres, y a las personas que están en una situación de inferioridad de condiciones. La tarea fundamental tiene que acontecer en la calle para ser escuchados, y luego en el Parlamento. Y estamos ahí ayudando.

—Es importante que los artistas se unan a estas causas, ¿verdad?

Yo no creo tanto en la evangelización de los artistas, porque los artistas también somos gente llena de problemas. Creo más en las leyes. A lo mejor el mundo no cambia tanto; pero si aparece una ley en la que va preso un hombre que mata una mujer, eso es lo que importa. Y si una mujer muere por un aborto ilegal, allí hay algo que está mal y hay que penarlo. Las leyes importan más que los artistas, en realidad.

MÁS DATOS:

​Fito Páez se presentará el 1 y 2 de junio en el anfiteatro del Parque de la Exposición (cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega con 28 de Julio, Cercado de Lima). La cita es desde las 8 p.m. y las entradas se consiguen en Joinnus.com.