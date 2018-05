La Ficción: el turno del pop folk latino

Tras cuatro años sobre los escenarios, La Ficción ha encontrado su norte musical. Si bien su primer disco "Postales" (2015) fue una interesante propuesta de folk acústico, con "Nativos" (2018) la banda nacional parece haber dado en el clavo. Así lo afirma Pedro Alayza, vocalista y compositor del grupo, quien da luces sobre esta nueva producción que será presentada este viernes en la discoteca Noise de Barranco. "Muchos quieren sonar como bandas extranjeras, y me parece válido. Pero yo quería reflejar nuestra realidad, que nuestra música suene latina. De hecho, esa es una de las razones por las que cantamos en español. Aquí nadie jamás dice "I feel love in the air with my soul'", dice el cantautor de 30 años.

Así, en "Nativos", ritmos urbanos se suman a elementos del folclor latinoamericano, lo que hace de sus siete canciones una interesante mezcla con sabor nacional que invita a escuchar y bailar. Tal vez por ello a La Ficción la comparen con la banda Tourista, aunque está claro que su música discurre por senderos distintos.

–Al detalle–

La canción que abre "Nativos" es "Tu voz en el viento", un acierto en todo sentido, incluso con la voz principal que resuena a pop punk californiano. Se trata de un tema poco frecuente en la movida nacional, porque valiéndose de una letra que, sin llegar al cliché motivacional, invita a reflexionar sobre el futuro mientras una batería rápida y grave está acompañada por una polifonía vocal que aparece gracias una coro en segundo plano. Es, además, el primer single del disco, una introducción ideal para el resto de canciones.

Más adelante está "Laika", cuyo arpegio en la guitarra remite a la música andina. Así como en todo el disco, la letra se ocupa del presente y de su repercusión en lo que vendrá : "Yo no he estado durmiendo bien. La oscuridad no me hace bien. No me dejo de preguntar si tú sientes que algo no está bien. Si tal vez te preguntas si me pasa a mí también". Pero esta canción se destaca por tener una percusión que se mantiene grave y casi llevando un ritmo de reguetón (que se mezcla sin inconvenientes con lo folclórico), un bajo que no busca el protagonismo y arreglos que potencian el mensaje de la banda.

Pero lo que más llama la atención de "Nativos" es que pasó por dos productores y que, aun así, mantiene su uniformidad. Haberlo masterizado en Fluid Mastering Studios de Inglaterra (por donde pasaron Iron Maiden o Fleetwood Mac) fue una inversión que bien valió la pena.

Más información

Banda invitada: Tourista. Lugar: Noise. Dirección: plaza Butters 291, Barranco. Horario: viernes 11, desde las 8 p.m. Entradas: en Atrapalo.com.