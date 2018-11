Gustavo Cerati en "BIOS": la historia del ex Soda Stereo antes de la fama

Es exigencia del mercado y del público: la producción post mortem de un ícono fallecido. Gustavo Cerati murió a los 55 años el 4 de setiembre del 2014, luego de más de cuatro años de estar en coma por un accidente cerebrovascular. Desde entonces es frecuente la aparición de libros sobre su vida y legado, así como el relanzamiento de sus creaciones.

¿Quedaron materiales nuevos? Cerati no guardó ninguna canción inédita que tuviera su aprobación para ser difundida. A nivel de imágenes, él participó en los rodajes de los videoclips de sus temas "Magia" y "Cactus". No se sabe si algún día estas obras –que serían sus únicas expresiones artísticas póstumas– serán divulgadas.



Existe otro tipo de materiales que tienen valor: aquellos que pertenecen a la intimidad de los familiares y amigos. Y lo que ellos han decidido mostrar por primera vez en público constituye lo más novedoso –sobre todo para los que conocen bien su trayectoria– del episodio de la serie documental "Bios" sobre Gustavo Cerati, que se estrenará este domingo 25 de noviembre, a las 8 p.m., por National Geographic.



En este programa emociona ver, por ejemplo, a Cerati acariciar en la clínica a su hija que acaba de nacer. En esas imágenes grabadas con una cámara casera, él afirma dichoso: "Ya tenemos la banda, eh. Ya tenemos a la cantante".



Y es curioso escuchar, además, el fragmento de una canción registrada en un casete que el compositor de "Juegos de seducción" dedicó a una de sus novias antes del estallido continental de Soda Stereo a mediados de los años 80.

Pero este especial de dos horas de "Bios" también es apto para los no iniciados, las nuevas generaciones o los que no saben qué es un casete, porque este episodio es, asimismo, un apretado repaso de las carreras y vaivenes de Soda Stereo y de Cerati como brillante solista. Aunque acaso hayan faltado dos testimonios claves: el de Cecilia Amenábar, la madre de sus dos hijos; y el de Daniel Melero, quien suele deformar o potenciar las ideas sonoras, una tendencia heterodoxa que incluyó el uso polémico de los 'samples' y que fascinó a Cerati, siempre necesitado de otras rutas creativas más allá de su banda pionera.



SEÑALES LUMINOSAS

La encargada de interactuar con los familiares y allegados del argentino es la música chilena Javiera Mena, muy respetada por el entorno cercano del ex Soda Stereo. Ella charla con Lilian Clark, la madre de Cerati, en un sentido retrato de añoranza por el hijo fallecido, esa tragedia que no tiene nombre. Lilian afirma con sabiduría maternal: "Si de algo no hay que arrepentirse, es de seguir la vocación de los hijos, cualquiera que sea. No hay que frustrar para nada".

El Comercio participó en una teleconferencia con Javiera Mena. Ella destacó que, al sumergirse en la vida de Cerati, se sorprendió gratamente con varias cualidades o fijaciones con las que se siente identificada: la pasión y la disciplina por la música, o una búsqueda mística que en el argentino incluyó la numerología. Leo García, uno de los colaboradores habituales del autor de "Puente", señala en "Bios" que se trató de sus "ganas de encontrarle un sentido a las cosas". Y si Cerati no daba con las respuestas, al menos no se aburría.



Por esa senda discurre "Bios": por los logros y dudas vitales de un artista antes que por la especialización musical que satisfaga a melómanos obsesos (aunque, por cierto, pocos en la región como Cerati lograron procesar las lecciones de sofisticación pop de la banda Prefab Sprout, de exuberancia armónica de Stereolab, de las guitarras que generan paisajes abstractos de My Bloody Valentine, entre otras expresiones de avanzada).

Pero en tiempos de agonía de la pasión militante de los fanzines y de las revistas de música, es saludable que se siga recordando el legado de un compositor que procuraba no repetirse y que conjugó experimentación y empatía con la audiencia.

Pero en tiempos de agonía de la pasión militante de los fanzines y de las revistas de música, es saludable que se siga recordando el legado de un compositor que procuraba no repetirse y que conjugó experimentación y empatía con la audiencia.

HORARIO TV

Fecha y hora: domingo 25 de noviembre, 8 p.m.

Canal: National Geographic